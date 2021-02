“PIÙ SANTARELLE SONO, PIÙ IN PRIVATO SBAVANO DAVANTI AI VIDEO DI TONI RIBAS” - BARBARA COSTA: “HA 45 ANNI, CATALANO, TIFOSO DEL BARCELLONA (CON LA MAGLIA DELLA SUA SQUADRA DEL CUORE GIRA ANCHE I FILM), È ENTRATO NEL PORNO A 19 ANNI. VEDI UN SUO FILM E LA PASSIONE CHE METTE TRASPARE E ARRIVA AGLI OCCHI. LA CARRIERA DI RIBAS È PROSEGUITA AL PASSO DELLA SUA VITA PRIVATA: NEL 2012 INCONTRA SUL SET ASA AKIRA E SI SONO SPOSATI…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

“Toni, adoro farmi sc*pare da te!”. “Toni, riempimi tutta!”. “Toni, non voglio altro che te!”. “Toni, mi fai impazzire, me la lecchi come nessuno!”. “Toni, ti prego, sc*pami, da dietro!”. Ma chi sono queste donne che implorano e spasimano sesso, e soprattutto, chi è questo Toni che le manda fuori di testa così? Te lo svelo subito: il maschione in questione è Toni Ribas, attore e regista porno pluripremiato, e se pensi che a struggersi per lui (e per il suo pistone!) siano solo le colleghe che mugolano per contratto… ti sbagli di grosso!

toni ribas kenzie reeves

Quanto ci scommetti che nel coro di donne dal clitoride acceso, arrossato, in erezione per Toni, c’è tua moglie, tua mamma, tua sorella? Attento a quanto punti, perché stavolta perdi! Se ancora sei convinto che il porno hard-hard-core, quello lercio, violento, senza tregua, tutto squirting e doppie anali e vaginali (ma pure triple) è visto solo dagli uomini e i più p*rci, cambia idea: Toni Ribas è tra i re dei porno squirting, e delle penetrazioni multiple, e più ne fa più le fan ne vogliono, lo vogliono, lo cercano, lo sognano!

Non che in realtà vorrebbero essere al posto delle attrici eruttanti squirting al tocco magico di Ribas, tutt’altro, ma nelle loro fantasie sì, quando stanno da sole a letto a toccarsi o a passarsi tra le gambe, e nel sesso, i loro giocattolini, è Toni Ribas che bramano, è il suo porno smodato che vedono! Io non ho dubbi: più santarelle sono, più in privato a sbavare davanti ai video di Toni Ribas stanno! Più s’atteggiano a suorine, più a farsi sputare in bocca e dentro l’ano da quel macho di Toni immaginano!

toni ribas evil squirters 2

Toni piace, ci piace, e lui a noi ci deve tanto ringraziare, perché se Toni proprio quest’anno festeggia i 20 anni di regia, lo deve alle donne. E non solo a noi come pubblico che lo seguiamo e non lo tradiamo, ma alle donne reali che nella vita ha incontrato e che gli hanno permesso di diventare il mago del porno che è.

toni ribas selfie

Toni Ribas ha 45 anni, è spagnolo, catalano, tifosissimo del Barcellona (con la maglia della sua squadra del cuore ci porna pure!), ed è entrato nel porno da attore giovanissimo, a 19 anni. Famoso lo è diventato 3 anni dopo, quando ha sposato la collega Sophie Evans, e insieme hanno dato vita a un duo-porno mitico, specie per le performance dal vivo. Vatti a guardare uno dei loro spettacoli hot live sui siti-free, e stacca occhi (e bava) dal corpo di Sophie, anche se, lo so, ha forme subliminali!

toni ribas asa akira

La coppia Ribas-Evans è scoppiata nel 2005, ma mi sono dimenticata di dirti che Toni è entrato nel porno per intercessione di una donna, una che a chiamarla pornostar è riduttivo: Toni Ribas ha debuttato nel porno grazie a Nina Hartley, colei che porna dagli anni '70, e mai si è fermata, e ancora non ne è sazia! Ti dicevo, Toni e Sophie si lasciano, ma Toni già faceva incursioni dietro la macchina da presa e, se oggi è uno tra i registi più professionali e apprezzati, lo deve a una persona che donna non è ma genio sì: Andrew Blake.

È costui regista leggenda vivente del porno, ma che dico leggenda mito, ma che dico mito, Maestro, vabbè, te la dico giusta: non esistono frasi esaustive a spiegare cosa sia nel porno la mano (e mente) registica di Andrew Blake. Toni è stato suo assistente, ma non solo: per diventare un serio regista, Toni non ha avuto remore a lasciare il porno per mettersi a studiare.

toni ribas kayla kayden tw

È poi tornato, dividendosi come attore e regista tra Europa e USA, inanellando successi (le serie "Hardcore Innocence", "Anything DP", "Anal Fanatic"). Il porno di Ribas è massimamente gonzo, ovvero girato in presa diretta, senza fronzoli.

Si potrebbe parlare di porno di sola azione ma è inesatto, perché Ribas mette nel porno l’essenzialità dei corpi, lasciando agli attori (scelti con cura maniacale) molta libertà: tu vedi un suo porno e la passione che vi mettono traspare intera e dal set attraverso il video arriva ai tuoi occhi (e al tuo sesso!).

toni ribas evil squirters 6

La carriera di Ribas è proseguita al passo della sua vita privata: nel 2012 incontra sul set Asa Akira (dicono che lei si sia innamorata di lui durante un doppio anale!) e si sono sposati, dando vita a una coppia porno che per 5 anni è stata anche una coppia di potere. I porno diretti da Ribas con protagonista una star assoluta come Asa Akira, sono porno a sé, unici per la loro intensità come pure per la loro durezza: sono porno crudi, di un sesso felino, feroce, livido, specie le scene girate insieme.

toni ribas on set (1)

Toni tenta di sottomettere una Asa Akira che è indomabile, una donna inarrivabile per la sua ferinità, per la sua nel sesso, e col sesso, animalità. L’amore tra Asa e Toni è finito nel 2017, e finito male (dicono che lei fosse talmente gelosa da imporre a Toni divieti da osservare con le altre sul set, e come lui le avesse proibito di girare rimming). Fatto sta che Asa, appena lasciato Toni, si è risposata e ha fatto subito un bambino.

Toni ha continuato con porno e premi, e per le sue "Squirt Queen" (hai visto quello con Bonnie Rotten, e quello con Adriana Chechik?), e le "Evil Squirters" (giunte alla numero 6, appena uscita). E però, pure lo stallone Toni mi sa che ha messo la testa a posto: mie Dago-lettrici di Ribas invaghite, Toni si è risposato, e chi ha impalmato in terze nozze?

toni ribas kayla kayden

Sì, una collega, sì biondona e tettona, sì una conosciuta sul set, e pure… italiana! Lo scorso novembre, Toni Ribas ha sposato Kayla Kayden, italo-americana di New York, e hanno avuto da poco un figlio. C’è il Covid, ma la vita va avanti, e il porno pure: Toni, a quando il prossimo, famigerato porno-squirto, a doppia anale schizzato?

