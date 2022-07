“PIÙ SONO VUOTE LE TESTE PIÙ SONO LUNGHE LE LINGUE” – L’EX BALLERINO DI AMICI ALESSIO LA PADULA SMENTISCE IL PRESUNTO FLIRT CON ILARY - IL RAGAZZO, NEL GRUPPO DI BALLO DEL PROGRAMMA “STAR IN THE STAR”, TALENT DI CANALE 5 CONDOTTO DALLA BLASI, È STATO AVVICINATO ALL’ORMAI EX LADY TOTTI DOPO LE INDISCREZIONI DI "CHI" SU UN AITANTE GIOVANE CHE ILARY AVREBBE FREQUENTATO DURANTE LE SUE TRASFERTE MILANESI. TRA I SEGNALI, I NUMEROSI…

È bastata una soffiata del settimanale “Chi”, a poche ore dal doppio comunicato stampa Totti-Blasi, per scatenare un turbinio di pettegolezzi sulla nuova, presunta fiamma di Ilary. “Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi”, si legge sulla rivista di Signorini. Fisico possente e giovane età gli indizi. Troppo poco per identificare un uomo preciso, ma quanto basta per alimentare i chiacchiericci da bar.

Nel grande calderone dei papabili è finito anche Alessio La Padula, ex ballerino di “Amici” e al centro di un vortice di ipotesi che lo riterrebbero il giovane aitante responsabile della deriva del rapporto tra il capitano giallorosso e la conduttrice. Secondo gli esperti di gossip Alessio, a lungo legato a Elena D’Amario e parte del gruppo di ballo del programma “Star in the Star”, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Blasi, sarebbe il ragazzo nel cuore della presentatrice.

Tra i segnali, i numerosi like che Ilary avrebbe lasciato alle foto pubblicate dal ballerino su Instagram. E proprio attraverso il popolarissimo social di Meta, La Padula ha scelto di smentire le voci: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”, ha scritto nelle stories citando Bruce Lee. La rottura di una delle coppie più amate d’Italia sarà certamente sui radar di social e media per i prossimi mesi, in un’estate finora priva di eclatanti scoop.