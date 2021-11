“TRA POCO ARRIVEREMO AL REGGISENO DA UOMO” – IL SENATORE LEGHISTA SIMONE PILLON IMPAZZISCE DOPO L’APPELLO PER I DIRITTI CIVILI DEI MANESKIN DAL PALCO DEGLI MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS: “OVVIAMENTE, UNA VOLTA PRESO IL MICROFONO, NON POSSONO ESIMERSI DAL PIAGNISTEO PER LA SONORA BOCCIATURA DEL DDL ZAN” – LA REPLICA DELLA BAND: “HAI RAGIONE SIMO, LA PROSSIMA VOLTA COMPLETO E PA-PILLON" - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

damiano dei maneskin 1

L'appello dei Maneskin dal palco degli Mtv European Music Awards non è piaciuto a Simone Pillon. Il senatore della Lega ha dapprima criticato il look del frontman Damiano David, poi il monologo. "Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo - ha esordito il leghista facendo riferimento agli slip e il reggicalze indossato dal cantante -. Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del ddl zan. Guardandoli, mi chiedo: ‘Dove sarebbero le discriminazioni?'".

Esibitisi nella competizione tenuta a Budapest, la band romana ha voluto lanciare un chiaro messaggio a coloro (Carroccio compreso) che hanno contribuito ad affossare il disegno di legge contro l'omotransfobia, votando in Senato la tagliola. "Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura - ha detto Damiano -. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante".

damiano dei maneskin 2

simone pillon

Nessuna sorpresa a detta di Pillon, che avrebbe voluto vedere sul palco "in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina", perché solo così avremmo visto "qualcosa di davvero dirompente", di "fuori dagli schemi, invece è sempre la solita solfa". Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato: "Notte degli Ema. Grazie ragazzi, abbiamo fatto la storia - ha esordito con tanto di foto prima di rispondere al senatore -. P.S.: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon".

