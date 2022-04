“LE POLEMICHE TRA IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI E PAPA FRANCESCO SONO MONTATE AD ARTE DA CHI HA INTERESSE, ANCHE NELLA CHIESA, A CREARE CONTRASTI” - MONSIGNOR GEORG GANSWEIN A “OGGI”: “PAPA BENEDETTO DEBOLE NEL FISICO MA LA MENTE FUNZIONA BENISSIMO” – POI PARLA DEL DOCUMENTO TEDESCO SULLA PEDOFILIA NEL QUALE VENIVANO ATTRIBUITE A RATZINGER RESPONSABILITÀ DI SCARSA SORVEGLIANZA: “C’ERA UN ERRORE E RATZINGER E’ PASSATO PER BUGIARDO. QUESTA SITUAZIONE GLI HA CREATO SOFFERENZA”

«È debole nel fisico, ma la mente funziona sempre benissimo. È metodico e le sue giornate non sono cambiate in questo ultimo periodo. Certo, i movimenti sono lenti e ha bisogno di riposare di più. Al mattino concelebra la messa alle 7.30. Poi sta in poltrona, ascolta la musica. Ora ha ripreso anche a fare la consueta passeggiata nei Giardini Vaticani».

Con queste parole monsignor Georg Gänswein in un’intervista a Oggi, in edicola da domani parla di Benedetto XVI, che il prossimo 16 aprile compie 95 anni. Monsignor Gänswein, suo segretario dal 2003 e prefetto della Casa pontificia, ripercorre la storia pastorale e umana di Ratzinger, con cui collabora da 26 anni e con cui ha stabilito «un legame personale, oltre che professionale».

Il segretario di Papa Benedetto si sofferma anche sulle recenti polemiche seguite alla presentazione, lo scorso gennaio, del documento tedesco sulla pedofilia nel quale venivano attribuite a Ratzinger responsabilità di scarsa sorveglianza, nel ruolo di arcivescovo, dal 1977 al 1982.

« Purtroppo, nella documentazione presentata c’era un errore a proposito della sua presenza a una riunione del 1980 dove si doveva decidere di ospitare in una canonica un prete che doveva seguire una terapia. Poi, dopo una verifica accurata, è stato corretto l’errore e confermata la sua presenza. Ma questo si è tramutato in un attacco al Papa emerito, che per alcuni è passato per bugiardo. Questa situazione gli ha creato sofferenza. Bisogna precisare che nessuna accusa è risultata fondata. Nel mondo tedesco c’è una corrente di pensiero che prova ad attaccare il pontificato e l’opera teologica di Ratzinger, e anche a ferire la persona».

Padre Georg si sofferma anche sul rapporto tra Papa Francesco e il Papa emerito: «Papa Benedetto aveva scritto un testo sul sacerdozio cattolico che conteneva anche alcune frasi sul celibato. Il libro del cardinale Sarah in difesa del celibato (con uno scritto di Benedetto, ndr), anche se era pronto da più di un anno, è stato pubblicato nel momento in cui si discuteva di questo tema e prima dell’esortazione post sinodale di Papa Francesco. Si è voluto mettere in contrapposizione il Papa e il Papa emerito. Ma le polemiche sono montate ad arte da chi ha interesse, anche nella Chiesa, a creare contrasti. C’è anche chi mi ha incolpato di accogliere pellegrinaggi di anti-bergogliani al Mater Ecclesiae. Un’accusa offensiva e ridicola».

Gänswein rivela anche che al Mater Ecclesiae è attesa, per il compleanno del Papa emerito, la visita di Papa Francesco.

