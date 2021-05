20 mag 2021 10:40

“LA POLITICA È MORTA, NON C’È OPPOSIZIONE IN PARLAMENTO” – DI BATTISTA SPARA A ZERO CONTRO TUTTI A “CARTABIANCA” E ANZALDI MENA DURO SULLA PRESENZA DEL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD”: “È STATO ‘INTERVISTATO’ SENZA CONTRADDITTORIO DAL SUO TIFOSO SCANZI E LA TRASMISSIONE È PRECIPITATA AL MINIMO STAGIONALE: 4% DI SHARE, 817.000 SPETTATORI, ULTIMO TRA I TALK IN PRIMA SERATA. QUESTA È INFORMAZIONE PUBBLICA?”