Erano partiti forte, col Mago Forest in forma strepitosa e Laura Pausini co-conduttrice. «È voluta venire lei, perché è fan del programma», raccontano Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Lunedì, per la seconda puntata, tra le bandiere a scacchi, protagonista di GialappaShow su Tv8 è stato Valentino Rossi, un altro successo […]

Ritmo, battute, un’allegria contagiosa: meno male che resiste la comicità intelligente, surreale, scorretta. Ironia su tutto, nessuno escluso, il talento al servizio della tv. Gherarducci, 60 anni, e Santin 62 anni, (Carlo Taranto, ovvero il signor Carlo, si è ritirato in Liguria), sono la Gialappa’s Band dal 1985.

Renzo Arbore dice che il successo di un programma dipende dal clima.

Santin: «Ha perfettamente ragione, è così. Si percepisce, crea qualcosa in più. Non basta dire: ci divertiamo. Dietro c’è un lavoro pazzesco. Si scrive, si riscrive».

Gherarducci: «E si prova tanto. Dietro la trasmissione c’è un grande lavoro degli autori; poi, certo, c’è anche l’improvvisazione. Forest è geniale».

Vi aspettavate questo successo?

G: «No, ma dopo la prima stagione, che ha sorpreso tutti con gli ascolti, ci speravamo».

S: «Facciamo quello che ci piace, commentavamo i programmi di altri.

Qui ce la giochiamo. Evidentemente in tanti ci aspettavano, fa piacere».

Il rapporto col Mago Forest?

G: «Insieme dal 2002, una vita».

S: «È il più bravo di tutti, perché non fa solo ridere: ci sorprende sempre».

Il programma — da Brenda Lodigiani a Ubaldo Pantani agli altri comici — è una fabbrica di talenti. Come li scegliete?

G: «Facile: scegliamo chi ci fa ridere».

S: «Inventano ogni volta cose nuove. Brenda è strepitosa, con Annalaisa si trasforma: una piccola Cortellesi».

Come vi regolate con il politicamente corretto?

G: «Ce ne sbattiamo, ma come si fa ad andare avanti col bilancino? Diciamo tutto, senza essere offensivi. È normale che non si possa più usare la parola “grasso”? Non è un’offesa, invece “ciccione di merda” lo è. Si è perso il senso delle proporzioni. È giusto dire “non vedenti”? Al Museo del buio alla Fondazione dei Ciechi a Milano in Via Vivaio ho chiesto: scusate, si deve dire non vedenti? Mi hanno detto no».

Qualcuno protestò perché Forest, facendo la parodia di Carlo Conti, si era dipinto la faccia di nero.

S: «Lo hanno accusato di fare il blackface, siamo pazzi? Raccontando che erano tutti fan di Carlo, lo prendeva in giro, visto che è sempre abbronzato. I social amplificano tutto, non li leggo. Se uno non capisce il problema è suo, non nostro».

A “Mai dire gol” Bebo Storti faceva il leghista originario della bergamasca con la faccia nera che urlava: “Comunisti, drogati”.

S: «Capolavoro. Viviamo un periodo in cui nessuno dice più niente, non si può più fare una battuta».

Ripensando alle battute scorrette, esilaranti, sulle conduttrici a “Mai dire gol”, oggi vi denuncerebbero.

S: «Era un gioco e tutti stavano al gioco. Noi continuiamo a dire le cose, conta il modo. La presa in giro è divertente e siamo i primi a prenderci per il culo tra di noi».

Una volta Rai 3, ai tempi di Bruno Voglino, sfornava talenti comici.

Oggi è il deserto. Cosa ne pensate di ciò che succede con TeleMeloni?

G: «Da sempre in Rai succede così, di cosa ci stupiamo? Cambia il governo e cambia tutto, poi avanti un altro e si ricomincia. Io non mi meraviglio».

S: «Hanno distrutto Rai 3, ma anche il resto. A me sembra inaccettabile quello che sta succedendo, ho amici che mi raccontano cose spaventose. È un peccato perché il servizio pubblico è di tutti, non di una parte politica. Ne abbiamo viste tante negli anni ma mai come adesso».

