“PORELLA” CUCCARINI LASCIA 'LA VITA IN DIRETTA'? “PESSIMI RAPPORTI CON MATANO” – ARRIVA LA SMENTITA, IL GIORNALISTA: “LORELLA È UNA PARTNER STRAORDINARIA. LA RINGRAZIO PER QUESTI DUE MESI, SONO STATI MOLTO DIFFICILI”...

Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili. Abbiamo lavorato in situazioni davvero complicate, con misure di sicurezza davvero strettissime e tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così.

Per ora è solo un’indiscrezione, ma già fa scalpore la notizia secondo cui Lorella Cuccarini sarebbe pronta a lasciare La vita in diretta.

Secondo La Repubblica la conduttrice sarebbe in procinto di mollare lo storico format di Rai Uno, che conduce da meno di un anno, per via dei pessimi rapporti con il suo co-conduttore, il giornalista Alberto Matano. “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”, si legge nel pezzo dedicato alle novità della prossima stagione televisiva Rai.

Eppure è tutto il contrario di quanto dichiarava, a chiare lettere, Alberto Matano, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni: “Con Lorella ci siamo trovati bene fin dall’inizio: è una persona perbene e rispettosa, una professionista a tutto tondo. Ci confrontiamo sempre e ci capiamo.”

Dichiarazioni di facciata quelle di Matano o voci messe in giro ad arte per destabilizzare la coppia? Lo sapremo nella Fase 2…

