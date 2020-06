11 giu 2020 14:00

“POSSO ABBASSARMI LA MASCHERINA PER PARLARE CON UNA SIGNORA?", BOTTA E RISPOSTA TRA SALVINI E FLORIS - IL CONDUTTORE LO BACCHETTA: “EH, NO, SE NON STA A UN METRO E MEZZO” - “FATEMI VEDERE UNA FOTO DI PIAZZA DEL POPOLO” HA RIBATTUTO 'IL CAPITONE' RIFERENDOSI AL PRESIDIO IN MEMORIA DI GEORGE FLOYD - FLORIS: “SÌ, MA SOLO SE TROVIAMO ZINGARETTI O CONTE CHE SI TOLGONO LA MASCHERINA”… - VIDEO+MEME