Da la7.it
Botta e risposta tra Matteo Salvini e Giovanni Floris: "Posso abbassarmi la mascherina per parlare con una signora?", "Eh, no. Se non sta ad un metro e mezzo, no"
“POSSO ABBASSARMI LA MASCHERINA PER PARLARE CON UNA SIGNORA?", BOTTA E RISPOSTA TRA SALVINI E FLORIS - IL CONDUTTORE LO BACCHETTA: “EH, NO, SE NON STA A UN METRO E MEZZO” - “FATEMI VEDERE UNA FOTO DI PIAZZA DEL POPOLO” HA RIBATTUTO 'IL CAPITONE' RIFERENDOSI AL PRESIDIO IN MEMORIA DI GEORGE FLOYD - FLORIS: “SÌ, MA SOLO SE TROVIAMO ZINGARETTI O CONTE CHE SI TOLGONO LA MASCHERINA”… - VIDEO+MEME-
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Botta e risposta tra Matteo Salvini e Giovanni Floris: "Posso abbassarmi la mascherina per parlare con una signora?", "Eh, no. Se non sta ad un metro e mezzo, no"
IL GOVERNO CE L'HA MESSA NEL CU…RA ITALIA - LA TRUFFA DEI VOUCHER: VIAGGI, HOTEL, AEREI, CONCERTI, PALESTRE. IL DECRETO CURA ITALIA HA PERMESSO A CHIUNQUE DI RIMBORSARVI CON UN BUONO INVECE DEI CONTANTI, ANCHE SE IL CONTRATTO PREVEDEVA IL CONTRARIO. COSÌ CONTE E GUALTIERI, INVECE DI TROVARE UN MODO PER DARE SUSSIDI ALLE AZIENDE, SCARICANO SUI CONSUMATORI LA LORO SOPRAVVIVENZA. UNA TASSA OCCULTA (MA MANCO TANTO) DA DECINE DI MILIARDI DI EURO
FITTIPALDI E TIZIAN, PRIMA DI PASSARE A ''DOMANI'', MENANO SU BURIONI E SUL FUTURO PRESIDENTE DI SNAM, E LO COSTRINGONO A RESCINDERE UN RICCO CONTRATTO DI CONSULENZA DA 150 MILA EURO STIPULATO (INSIEME AL TELEGENICO PROFESSORE) SU COME RIPARTIRE DOPO IL CORONAVIRUS - MA LA CONSULENZA RISALE A 40 GIORNI PRIMA DI ESSERE DESIGNATO PRESIDENTE E INFATTI VIENE RESCISSA. PER BURIONI NON E' UN PROBLEMA: RESTANO TIM, GUCCI, PHILIP MORRIS, FERRARI…
SERIE A, RIPARTENZA IN CHIARO? INCONTRO TRA SPADAFORA E I VERTICI DI SKY PER LE GARE IN TV: MA C’E’ L’INCOGNITA LEGA A (AI FERRI CORTI CON L’EMITTENTE SATELLITARE). DA VIA ROSELLINI CHIEDONO CHE SIA IL GOVERNO A FARE UNA NORMA - L’IPOTESI PIU’ CONCRETA E’ QUELLA DI RIDURRE L’EMBARGO SUGLI HIGHLIGHTS PER RAI E MEDIASET- C’E’ L’IPOTESI DI 2 PARTITE DEI PRIMI 2 TURNI SU TV8 E SI DISCUTE SU UNA EVENTUALE ‘DIRETTA GOL’ (MA CON IL CALENDARIO SPALMATO E’ PIU’ COMPLICATO)…
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
FINCHÉ C’È VACCINO C’È SPERANZA – IL MINISTRO DELLA SALUTE ANNUNCIA: “AL MASSIMO QUEST’INVERNO POTREMMO AVERE LE PRIME DOSI”, GRAZIE ALL’ALLEANZA A QUATTRO CON FRANCIA GERMANIA E OLANDA PER ACCAPARRARSI LA CURA IN SPERIMENTAZIONE A OXFORD. LA STESSA A CUI PARTECIPA LA IRBM DI POMEZIA, CHE AVEVA PROVATO INVANO A CONVINCERE CONTE & FRIENDS AD ENTRARE TRA I FINANZIATORI, RICEVENDO UNA PERNACCHIA. INVECE IL GOVERNO DEL REGNO UNITO, CHE HA INVESTITO NELLA RICERCA, HA GIÀ PRENOTATO 30 MILIONI DI DOSI…