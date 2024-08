“AL POSTO DEI CAPEZZOLI C'HA DU CHIODI...” – MEGLIO DELLA RAQUEL WELCH DESCRITTA DA MANUEL FANTONI IN ‘BOROTALCO’. LA RICONOSCETE? DOPO AVER DICHIARATO IN TV E SUI SOCIAL DI ESSERSI LASCIATA COL SUO STORICO COMPAGNO, LA EX CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO" PARE VOLERCI RIPROVARE CON LUI. I DUE HANNO ANCHE UNA FIGLIA E SONO STATI BECCATI DA “CHI” A PASSEGGIO IN UNA MILANO DESERTA…

Carmen Pugliese per “Chi”

SOPHIE CODEGONI ALESSANDRO BASCIANO

Quando è vero amore l’ultimo tentativo è sempre il penultimo, e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ne sono la prova. Dopo aver dichiarato lo scorso ottobre in tv e sui social di essersi lasciati, i due ex concorrenti del Grande fratello Vip, che proprio nella casa più spiata d’Italia si erano conosciuti e innamorati, avevano spezzato il cuore dei loro fan.

Ma per il bene della piccola Celine Blue, il frutto del loro amore nato a maggio 2023, i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. E ora eccoli tutti e tre insieme, al rientro dalle vacanze, a passeggio per una Milano ancora deserta. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba. Ne approfittano anche per scattarsi a vicenda dei selfie ricordo. E per fermare un po’ il tempo insieme, almeno nella memoria del telefono, visto che sui social in coppia non pubblicano più niente.

SOPHIE CODEGONI

E da queste foto si potrebbe dire tutto tranne che tra l’influencer e il dj qualcosa si sia spento. “Quanto è bello il mondo insieme a te”, ha scritto Sophie sotto una delle ultime foto in vacanza con la sua bimba, dove non c’era nessuna traccia, invece, di Basciano.

Nonostante alcune fughe romantiche insieme, con indizi che non sono passati inosservati ai più attenti, adesso Sophie e Alessandro vogliono tenere il loro rapporto lontano dalle telecamere e capire se i loro passi possono tornare verso la stessa direzione.

sophie codegoni SOPHIE CODEGONI SOPHIE CODEGONI sophie codegoni alessandro basciano 33 sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni 3 sophie codegoni codegoni basciano sophie codegoni sophie codegoni SOPHIE CODEGONI sophie codegoni sophie codegoni 6 sophie codegoni sophie codegoni