“POTREMMO FARE UN PROGRAMMA ON THE ROAD STILE THELMA E LOUISE” - SU “OGGI” INTERVISTA DOPPIA A MARA VENIER E ALESSIA MARCUZZI: “SIAMO DUE MATTE ROCK E ABBIAMO UN VISSUTO SIMILE CHE CI ACCOMUNA: DUE FIGLI DA DUE UOMINI DIVERSI” - LA ZIA MARA: “IN ALESSIA RIVEDO ME STESSA DA GIOVANE” - “SIAMO MOLTO PASSIONALI. LA NOSTRA AMICIZIA È NATA DA…”

Anticipazione stampa da Oggi

mara venier alessia marcuzzi 2

In un’intervista doppia al settimanale OGGI, in edicola da domani, Mara Venier e Alessia Marcuzzi svelano i retroscena della loro amicizia, un’intesa più unica che rara nel mondo dello spettacolo. «Siamo due matte rock», dice la signora della domenica, «e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe due figli da due uomini diversi…

mara venier alessia marcuzzi 3

In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia». «Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il “pacchetto”», aggiunge la conduttrice Mediaset. «Siamo molto passionali. Per noi l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite».

mara venier nicola carraro

paolo calabresi marconi con alessia marcuzzi

Le due primedonne svelano che l’amicizia è nata prima fra i loro mariti, Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi, che si ritrovavano sempre insieme per seguire «l’Isola dei famosi» condotta dalla Marcuzzi e dove Mara era opinionista. Infine alle due star della tv piacerebbe varare un progetto insieme. «Potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata», dice la Venier. «Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà».

alessia marcuzzi e gli altri dell isola a casa di mara venier mara venier alessia marcuzzi 8 mara venier alessia marcuzzi a pranzo da alfonso signorini con la berlusconi family mara venier alessia marcuzzi alfonso signorini nicola carraro mara venier alessia marcuzzi alfonso signorini ALESSIA MARCUZZI MARA VENIER mara venier alessia marcuzzi 6 mara venier alessia marcuzzi 5 mara venier alessia marcuzzi 4 mara venier alessia marcuzzi alfonso signorini mara venier alessia marcuzzi 1 mara venier alessia marcuzzi