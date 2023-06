Voglio solo ricordare chi è allo stato attuale Claudio Lippipic.twitter.com/iDM1xWpzmO https://t.co/c7fpNYzUss — Roberto ?? (@rob_ciccare10) June 8, 2023

vladimir luxuria@vladiluxuria

Claudio Lippi: “In Rai basta con i gay e la propaganda di Fazio…. se è questo il nuovo che avanza stiamo freschi!

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

"Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parola farabutto neanche per il mio nemico più acerbo".

Il famoso "acerbissimo nemico".

#ClaudioLippi continua a regalare perle anche oggi.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Claudio Lippi ha fatto un tutorial: "Perché bisogna smettere a quasi 80 anni". Che imbarazzo.

alessio@alessio___1

Come farsi sfanculare anche da quelli a cui hai leccato il culo, chiedere a Claudio Lippi

Giuseppe Rizzo Schettino@grizzoschettino

Grazie Claudio Lippi per averci evitato Claudio Lippi.

AnnaOrrù@AnnaOrr15

78 anni,varie malattie,carriera insignificante e un declino squallido come presentatore e come uomo soprattutto.

Diabolik @Gia_Uss90

Pensate essere Claudio Lippi, una carriera mediocre, un rancoroso, vede che cambia la dirigenza per acclamarla fa delle dichiarazioni fin troppo esasperate con la speranza di avere un programma.

La Rai, però, lo bandisce del tutto. Un imbecille totale.

Eugenio Cardi@EugenioCardi

Poveraccio, metter su una terribile figura di merda a livello nazionale a 78 anni. Difficile far di peggio. Claudio Lippi

Kyriakos Jabonero@KyriakosJabo

Caro #Lippi ora goditi per sempre la pensione e se non ti piace quello che passa in TV puoi sempre optare per la visita ad un cantiere... Ti consiglio quello del Ponte sullo Stretto organizzato dall'amico tuo! "Bello, ciao!"

kuro@cryptokuro

Tentando di non ridere in pubblico avendo appena saputo che Claudio Lippi è riuscito a segarsi le gambe da solo con la RAI pur leccando il culo al governo, gioco di prestigio alla rovescia da stropicciarsi gli occhi

Assia Neumann Dayan@AssiaVonNeumann

Non so se è più delirante la prima serata di Raiuno con le cause condominiali o “Andrea Coletta”

Zia Mare@zia_mare

L’unica “qualità” del personaggio Claudio Lippi consisteva nella sua bravura a recitare il tipo un po’ scemo, fuori moda, maldestro, gaffeur e un po’ tenero. Ora scopriamo che non recitava, è un vero cretino.

E non è tenero, anzi livoroso.

KanLio@Kan_Lio

Che brutta fine #Claudio Lippi, quando la demenza senile incombe i figli dovrebbero tenerli chiusi in casa a guardare Verissimo

Il Grande Flagello@grande_flagello

Tra l'8 e il 9 giugno: Damiano vs Soleri Lippi vs Rai Fedez vs Luis Arisa vs Paola Iezzi Non so, mancano l'invasione delle cavallette e le dimissioni di Mattarella.

