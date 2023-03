Da La Zanzara – Radio 24

Alessandro Cecchi Paone, in procinto di partire per l’Isola dei famosi insieme al compagno Simone Antolini, attacca a La Zanzara su Radio 24 il Presidente del Senato La Russa dopo le frasi sui figli omosessuali: “Fa male a dirlo, ci sono tanti figli gay e tanti padri che lo dicono ai figli e si dispiacciono. Non ha offeso i gay, ma ha addolorato i figli che vorrebbero essere accolti e abbracciati dai padri e dalle madri. E’ fascista? Si, nella Repubblica fondata sulla costituzione antifascista non è la persona adatta (a fare il Presidente del Senato ndr).

Con Simone Antolini, attuale fidanzato di 34 anni più giovane, parteciperanno al reality “L’Isola dei Famosi” diventando così la prima coppia omosessuale a prenderne parte. “Noi speriamo che questo cambi il costume in meglio. Pannella ci insegna che se le cose non le fai la gente non ti crede. Andiamo per un messaggio di normalità. Troppa differenza di età? I miei studenti etero maschi - continua Cecchi Paone a La Zanzara su Radio 24 - sono deliziati dall’idea di avere una milf, quindi vale anche al contrario”. In passato Cecchi Paone fu attaccato per aver detto che di Simone gli piace il culo. “E’ la verità - afferma l’ex forzista - ho amato le donne tantissimo, anche sessualmente, ma uno poi passa dalla passera al piacere del culo. Ne ho avute una ventina, con molte ho convissuto perché sono stato quasi sempre monogamo. Io delle donne preferivo la parte inferiore, nei maschi invece il Lato B. Di solito sono sportivi, hanno una tenuta muscolare più prolungata e quindi dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

“Sodomia contro natura? Chi lo dice non l’ha mai provato”, dice Cecchi Paone a La Zanzara. “Io preferisco essere attivo. Ero cultore del culo anche di quello delle donne, ma poi mi sono accorto che quello dell’uomo è più sodo. Di dietro violato? Certo che sì, sono circondato di super sportivi poi… per quella cosa del muscolo”. Poi sul matrimonio con Simone Antolini: “Mi voglio sposare con lui, sono stato felicemente sposato con una donna. Non faccio altro che sposare coppie gay, perchè mi riconoscono di aver dato un contribututo. Ora basta, l’ho fatto con una donna voglio farlo con un ragazzo. Anche perchè all’Isola festeggiamo un anno”. Sugli eventuali celebranti, Cecchi Paone scherza: “Piantedosi? No, casomai Sala che è più sensibile. Il ministro non mi piace, ha il grugno. Imita Salvini senza riuscirci. Meloni? Faremo un appello dall’Isola dicendo “Giorgia sposaci”.

Durante una puntata del “Maurizio Costanzo Show” si era presentato con Antolini dopo i dissidi con la madre. Ora come stanno le cose, si è riconciliato? “Molto - dice Cecchi Paone - è stato Maurizio Costanzo con il suo appello televisivo a farla pensare, piano piano ha cambiato idea. Adesso abbiamo fatto le prime prove tecniche a Milano per l’Isola e l’ha accompagnato il papà dalle Marche”. In politica qualcosa è cambiato per Cecchi Paone: “Sono stato a votare alle primarie del Pd alla storica sezione di Berlinguer a Ponte Milvio. Ho votato Schlein. Qui c’è una destra estrema che non ha più nulla di liberale. Se resta segretaria la voterò sperando nell’apparentamento con i miei amici radicali di Più Europa”.

Sull’utero in affitto, invece, il divulgatore ha una posizione discordante dalla comunità LGBT: “Sempre stato contrario, non userei mai una donna come una incubatrice. Non posso proibirlo, ma non voglio avere un figlio sennò lo facevo con mia moglie. Però adotterei immediatamente un bambino, ma qui in Italia non si può fare. Non è giusto decidere chi deve adottare, secondo i suoi costumi, ci vuole un adulto che si pigli carico di un bambino abbandonato”. “Fascismo problema in Italia? No, la manifestazione di Firenze è stata una scelta di marketing. Lo abbiamo già sconfitto e torneremo a sconfiggerlo. Ci sono atteggiamenti fascisti - prosegue Cecchi Paone - come i pestaggi, il modo di parlare dei migranti.

Piantedosi ha atteggiamento fascista? Sì, perchè fascismo è non rispettare l’umanesimo laico cristiano che rispetta il singolo individuo. Sulle droghe Alessandro Cecchi Paone va all’attacco: “Cannabis legale? Subito. Ho fumato una volta sola perchè quando quando la mia ex fidanzata fumava scopava da Dio. Cocaina? Mai provata, io ci lavoro con la testa. Esagerare anche con la cannabis fa male ma vale anche quando esagero col whisky”. In chiusura poi, Cecchi Paone, parla anche di Vittorio Feltri: “Lo considero in una deriva disperante - conclude a La Zanzara - distrugge così una bellissima carriera e una splendida storia. Fascista? No. Da quando l’ho sentito accusare Luxuria perchè trans ho detto che quest’uomo non è meritevole di attenzione”

