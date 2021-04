“LO PREFERIVO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO” – ALFONSO SIGNORINI FULMINA TOMMASO ZORZI, IL VINCITORE DEL “GF VIP” CHE SI STA GIÀ BRUCIANDO CON UNA SOVRAESPOSIZIONE ESAGERATA E UN PROGRAMMA FLOP: “FOSSI STATO IN LUI MI SAREI PRESO UN PERIODO DI PAUSA. “IL PUNTO Z” È DIVERTENTE MA NON AGGIUNGE NULLA DI NUOVO…”

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello“. Alfonso Signorini parla così del suo pupillo Tommaso Zorzi. Lo ha lanciato – spesso anche a sproposito – nel calderone televisivo come nuovo volto su cui poter puntare e scommettere, ma questo voler bruciare le tappe e imporsi ad ogni costo non sembra essere la strada che il conduttore aveva ‘tracciato’ per l’influencer.

“Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare“

ha dichiarato Signorini al Fatto Quotidiano.

Alcune scelte, effettivamente, sono risultate fin troppo forzate, a cominciare dall’esperienza in vesti di opinionista all’Isola dei Famosi (arrivata a seguito dell’assenza momentanea causa Covid di Elettra Lamborghini): prima l’annuncio del rifiuto perché – parole sue – “ho bisogno di fermarmi”, poi il dietrofront.

Così come è risultata bizzarra la spiegazione della sua assenza dalla D’urso che, comunque, l’aveva ‘lanciato’ sulla generalista: “volevo evitare sovraesposizioni”, dice. Poi, però, presenzia ogni settimana al Maurizio Costanzo Show e si appresta ad affiancare lo stesso Costanzo in un nuovo programma radiofonico.

E poi c’è Il Punto Z che, come dice Alfonso, “non aggiunge nulla di nuovo”, nemmeno a Italia 1, dove se lo filano in pochi. Una striscia, meno ‘dignitosa’ del Late Show ideato nella Casa del GF Vip, che al massimo ripaga qualche ego.

