“PREGO SETTE ORE AL GIORNO E SONO CASTA DA QUATTRO ANNI” – FLAVIA VENTO MEJO DI SANTA MARIA GORETTI: “NON HO RAPPORTI SESSUALI, NON MI MASTURBO NEMMENO. IL SESSO È UNA COSA MOLTO TRISTE, IL PENSIERO DI UN UOMO ADESSO MI FA SCHIFO. CONTEMPLARE UN ULIVO È MEGLIO DI UNA TROMBATA. NON HO PAURA DEL VIRUS MA DEL 5G” – SU TWITTER CASCA DAL PERO: “CHE COS’È IL MES?”

flavia vento 1

Da “la Zanzara – Radio24”

“Prego e ormai sono casta da quattro anni. Non ho alcun tipo di rapporto sessuale. Sai, quando uno raggiunge una spiritualità molto forte, non ha bisogno del sesso. Il sesso è per le persone della terra. Chi viaggia su altre dimensioni...”. Lo dice la showgirl Flavia Vento a La Zanzara su Radio 24. Hai chiuso l’azienda, insomma: “Non mi interessa. E non mi masturbo neppure. Assolutamente no. Sono contro ogni cosa della carnalità”.

flavia vento

Ma non è possibile, quattro anni: “Ma non mi interessa, perché non ho questo bisogno fisico. Prego sette ore al giorno. Bisogna pregare, soprattutto in questo momento che il mondo sta cambiando”. Ma è possibile che non ti ecciti mai nessuno?: “No, il sesso per me è una cosa molto triste. Quando uno è insoddisfatto e non raggiunge picchi di grande spiritualità, sta ancora nella dimensione sessuale. Sono asessuata, mi piace di più una pianta di un maschio, la natura. Contemplare un ulivo è meglio di una scopata”.

flavia vento foto di bacco

“Mi dispiace per voi – aggiunge – che siete nella dimensione della figa, della schiavitù sessuale”. Il pensiero di un uomo adesso ti fa schifo?: “Sì. Mi fa schifo”. Ma non hai paura del coronavirus?: “No. Non vedo come posso prendermelo. So a casa mia e non vedo nessuno. Ho paura del 5G, sono antenne che ci fanno male”.

FLAVIA VENTO TEO MAMMUCARI vento vs. roger garth 2 IL SELFIE CON DUCKFACE DI FLAVIA VENTO FLAVIA VENTO A DICAPRIO CONSOLATI CON LE MIE FOTO flavia vento flavia vento al mare flavia vento selfie da sindaco flavia vento flavia vento 9 vento vs. malena 6 flavia vento bruce willis FLAVIA VENTO TEO MAMMUCARI