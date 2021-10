Elisa Porcelluzzi per ilsussidiario.net

andrea roncato NICOLE MOSCARIELLO

Nicole Moscariello e suo marito Andrea Roncato, ospiti a Oggi è un altro giorno, raccontano com’è andato il loro primo incontro, organizzato dalla figlia di lei Giulia Elettra Gorietti. “Il primo incontro è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare.”, ha rivelato la Miscariello.

Dopo quei sette mesi è nata una storia d’amore che dura ormai da anni. Il loro segreto? Roncato rivela: “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me.”

Nicole Moscariello: “Credevo che Andrea Roncato ci provasse con mia figlia”

andrea roncato NICOLE MOSCARIELLO

Il primo incontro tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato non è stato di certo romantico. Ospite a Oggi è un altro giorno, lei racconta di essere stata preoccupata dall’atteggiamento di lui con la figlia Giulia. Entrambi lavoravano nello stesso film e lei temeva, vista la fama di lui di latin lover, che arrivasse a provarci con la ragazza. “La mia preoccupazione era solo Giulia. – ha ammesso la Moscariello su Rai 1, continuando – Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei. Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo, lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Da ilmattino.it

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Roncato e Nicole Moscariello, madre della nota attrice Giulia Elettra Gorietti. I due si sono sposati nel 2017 dopo sette anni di fidanzamento ma il modo in cui si sono conosciuti, raccontato dallo stesso attore, è davvero curioso.

giulia elettra gorietti

Nicole Moscariello è nata nel 1968, tra lei e l'attore comico ci sono 20 anni di differenza ma questo non sembra aver mai costituito per loro un problema. Nello sbocciare del loro amore un ruolo da protagonista è stato proprio quello della figlia di lei Giulia Elettra, volto conosciuto del cinema italiano.

giulia elettra gorietti

Andrea Roncato, come lui stesso ha raccontato, stava recitando insieme alla Gorietti per la pellicola "Almeno tu nell'universo" e sembra che la madre abbia messo in guardia Giulia dall'uscire a pranzo con lui. «Si è sacrificata per salvarla» ha commentato ironicamente Moscato.

«Ho fatto un film con lei che si chiama "Almeno tu nell’universo". La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: "Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine". Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia».

andrea roncato e nicole foto di bacco giulia elettra gorietti foto di bacco moana pozzi andrea roncato giulia elettra gorietti giulia elettra gorietti giulia elettra gorietti foto di bacco (2) GIULIA ELETTRA GORIETTI giulia elettra gorietti foto di bacco (1) il lupo di mare con andrea roncato il lupo di mare con andrea roncato GIULIA ELETTRA GORIETTI sotto il sole di riccione nicole moscariello andrea roncato foto di bacco