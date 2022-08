Da www.liberoquotidiano.it

VANESSA INCONTRADA SULLA COPERTINA DI VANITY FAIR

Sabrina Ferilli delle copertine con Vanessa Incontrada non ne vuole più sapere. Dopo gli elogi alla fisicità dell'attrice, ecco che la Incontrada viene ancora una volta tirata in ballo. Il riferimento della Ferilli è alla prima pagina intrisa di complimenti apparsa sul settimanale Vanity Fair. Qui il magazine riporta il coro "sei bellissima" cantato sul palco di Napoli al concerto di Gigi D'Alessio per difendere la sua bellezza a dispetto dei canoni.

"Chi ha criticato l'attrice? - interviene la Ferilli indignata sui social -. Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta a un corto circuito insopportabile! Probabilmente s'è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso. Dura da secoli! È che uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!".

SABRINA FERILLI

L'attrice romana già in passato aveva smontato le polemiche dietro sulle foto in spiaggia della Incontrada pubblicate dal settimanale Nuovo. "Ti posterei - era stato il suo commento - quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto. Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile".

