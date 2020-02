4 feb 2020 18:18

“PRONTO, SONO CHIARA FERRAGNI E VORREI PRENOTARE UN PRIVÉE IN PIZZERIA” – MA FRANCESCO MARTUCCI, IL MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO NEl 2019, RIMBALZA L’INFLUENCER: “PER NOI I CLIENTI SONO TUTTI UGUALI” – SUI SOCIAL C'È ANCHE CHI NON CREDE AFFATTO CHE LA TELEFONATA SIA AVVENUTA, POICHÉ CHIARA AVREBBE DOVUTO PRENDERE UN AEREO PER LOS ANGELES E QUINDI LE SAREBBE STATO DIFFICILE POTER ESSERE ANCHE A CASERTA.