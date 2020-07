“PROVO PIACERE SESSUALE NEL BAGNARMI I VESTITI, E NEL BAGNARLI A UN’ALTRA PERSONA” - INTERVISTA DI BARBARA COSTA A “SPUGNA”, UNO DEI “WETLOOKER” ITALIANI: “MI ECCITO NEL VEDERE PERSONE COI VESTITI BAGNATI, E FACCIO SESSO IN QUESTO MODO. DI QUESTO FETICISMO NON SA NIENTE QUASI NESSUNO…IO L’HO SCOPERTO DA BAMBINO. CI SONO VARIE TIPOLOGIE: GLI "STAYWET", E SONO QUELLI CHE GODONO NEL CORRERE COI VESTITI BAGNATI ADDOSSO. POI CI SONO I "GETWET" E I "JUMPER" CHE PROVANO PIACERE NEL…” - VIDEO + FOTO

wetlook 15

Barbara Costa per Dagospia

“Spugna”, tu sei un wetlooker: che significa?

Sono una persona che ha il feticismo di lavarsi vestito, e prova piacere sessuale nel bagnarsi i vestiti, e nel bagnarli a un’altra persona. Mi eccito nel vedere persone coi vestiti bagnati, e faccio sesso coi vestiti bagnati.

Spugna è un tuo nickname: il tuo vero nome non lo dico…

Meglio non farsi riconoscere: il mio è un modo di viversi la sessualità un po’… particolare!

wetlook lesbo

Il tuo è un feticismo davvero poco conosciuto: sul web si trova la pagina Facebook “Wetlook Italia”, e poco altro…

Del wetlook non parla nessuno, ne sa niente quasi nessuno…

Come si capisce di essere wetlooker?

Molti di noi scoprono di essere wetlooker da bambini. Una scoperta che avviene per caso.

Ho letto che alcuni si scoprono wetlooker perché si sentono attratti dal bucato steso ad asciugare. È una boutade?

wetlook 29

Ognuno ha la sua storia, per alcuni sarà sicuramente così, per me no.

Tu quando e come l’hai scoperto?

Ero molto piccolo, ma è come se avessi sempre sentito una forte attrazione verso le persone coi vestiti bagnati. Ho iniziato a masturbarmi sognando di persone coi vestiti bagnati. A 11 anni, ho scoperto di provare piacere se ero io a bagnarmi coi vestiti addosso. Lo facevo di nascosto da tutti, e soprattutto dai miei genitori: mi passavo sui vestiti una spugna bagnata. La mia prima "doccia vestita" è stata fantastica, me la ricordo ancora, l’ho fatta un pomeriggio che i miei erano fuori, e avevo la casa libera. Un piacere indescrivibile. Oggi, fosse per me, mi laverei sempre vestito, tranne il bidet, ovvio!

wetlook 28

Ma come funziona questo wetlook? Tu come ti ecciti?

Io godo nel vedere una ragazza coi vestiti fradici addosso, appiccicati e gocciolanti sul corpo, e più pesanti sono meglio è. Invece, su di me, godo nel bagnarmi e nel sentire bagnati tute e felpe, t-shirt, jeans aderenti e calzini in spugna. I wetlooker non sono tutti uguali, e non tutti si eccitano e godono come me. Ci sono wetlooker che godono nel vedere una ragazza coi vestiti bagnati addosso, ma che ne fa uno strip-tease e rimane nuda. Invece io questa cosa qui la considero volgarissima, non mi eccita, tutto il contrario.

wetlook 14

Quindi i wetlooker sono divisi in categorie a seconda del godimento bagnato che provano?

Sì, i wetlooker possono essere "staywet", e sono quelli che godono nel correre coi vestiti bagnati addosso (e meglio se lo fanno sotto la pioggia), e ci sono anche staywet che vanno a letto coi vestiti bagnati. Poi ci sono i wetlooker "getwet", che si cambiano i vestiti più volte per bagnarseli, e godere a ripetizione; i wetlook "jumper", che provano piacere nel lottare interiormente col divieto di bagnarsi vestiti: sono queste persone che han tanto interiorizzato dentro di sé il principio sociale che bagnarsi vestiti sia una cosa sporca, sbagliata, da non fare: i jumper godono nella sensazione di bagnarsi… loro malgrado. Poi ci sono i wetlook "walker", che si bagnano mooolto lentamente: godono di una suspense che può durare anche un’ora.

wetlook marilyn monroe

Sarete pure in pochi, ma parecchio variegati! Quelli che godono nel vedere persone con i capelli bagnati, sono dei vostri?

Stai parlando dei "wet-hair-lover", e certo, anche loro sono wetlooker, e però aspetta, che all’elenco mancano i wetlooker feticisti delle scarpe, cioè quelli che godono nel bagnarsi solo le scarpe, e poi una categoria ancora più particolare, ovvero i wetlooker che godono nel bagnarsi i vestiti ma quelli indossati da tante ore, magari dal mattino.

Un wetlooker può innamorarsi e avere una storia con una non wetlooker, o sono corna sicure?

wetlook 16

Tutto può succedere, io personalmente a chi mi piace sul serio lo dico, ed è già tanto essere accettati. Non puoi avere storie solo tra wetlooker, siamo troppo pochi, bisognerebbe innamorarsi di una sola persona per tutta la vita, e come si fa? E fare le corna con chi? Trovare una amante wetlooker è come trovare un ago in un pagliaio!

Il mondo del porno, specchio ma anche profeta della società, da tempo ha il wetlook tra le sue categorie.

A molti wetlooker che conosco il porno non piace, me compreso.

E perché? Cosa sbagliano a fare nei video porno?

Sbagliano nello spogliarello e nel nudo finale! Sembrano non saper niente del wetlook, è proprio il togliere i vestiti bagnati che ci ammoscia tutto!

wetlook 17

Il wetlook è un argomento tabù, se ne può parlare solo tra adepti, sui social?

Sì, sui social o sui forum. Ma sempre tra di noi, è rarissimo trovare un non wetlooker dalla mentalità così aperta che non ti prenda in giro.

Qual è la frase, la presa in giro che ti dà più fastidio?

Detesto sentirmi dire che sono malato, che non ci sto con la testa e che devo farmi curare.

Certo, anche perché un feticismo, qualsiasi feticismo, non è mai una malattia, né un disagio. Ma lo può diventare se è represso, se non è vissuto. Se sei feticista, non lo puoi sopprimere.

A noi wetlooker servirebbe un personaggio famoso, una star che svelasse di essere dei nostri, facesse un coming out pubblico, e ne parlasse senza vergogna. Sarebbe il primo passo per essere guardati senza riprovazione. Magari a farlo dovrebbe essere una star della tv per famiglie!

wetlook 13

L’immagine seducente di un corpo coi vestiti bagnati è trattata dalla cultura mainstream ma non con intenti wetlook…

Sì, ad esempio ci sono videoclip, come quello vecchio di Madonna, quello della canzone "Cherish", girato da Herb Ritts: per tutto il video lei è al mare e ha addosso un vestito bagnato. Roba simile per noi wetlook è un cult, anche se non è stato girato a alimento del nostro desiderio.

Il wetlook è “parente” del feticismo “wet & messy”, ovvero di chi si eccita sporcandosi o guardando persone che sporcano il loro corpo di cibo liquido, come gelato squagliato, sugo, il cioccolato?

wetlook 12

Sì, abbiamo punti in comune, ma anche qui dipende dal singolo feticista: a me ad esempio il cibo liquido non eccita, a me eccita lo shampoo e la schiuma da barba, sia su di me, sia sul corpo di una donna. Il wet & messy risulta più praticato all’estero, e specie col cibo spazzatura. Qui in Italia abbiamo la cultura del cibo e del mangiare, utilizzare in questo modo degli alimenti significa sprecarli: questo è ciò in cui siamo cresciuti e educati, ed è giusto sia così.

Ti devo fare una domanda-shock: è vero che ci sono wetlooker che godono della sensazione di bagnato che danno… le feci liquide?

wetlook 10

Ci sono, a me non piace, fa schifo, ma ci sono persone che lo praticano e ne godono.

E con la pipì?

Sì, io ho provato il wetting – il feticismo di chi gode nel bagnarsi di urina – e ti confesso che prima di provarlo ero titubante, ne ero sì attratto ma anche un po’ schifato. L’ho provato prima di farmi la doccia vestito, mi è piaciuto ma non lo considero determinante. Pensa che per un periodo ho indossato gli assorbenti da donna, quelli grandi, che si mettono di notte quando si hanno le mestruazioni: la sensazione dell’assorbente inzuppato di pipì non è male.

Un wetlooker è più attivo o passivo? Bagna o fa bagnare?

Entrambi, e ci sono anche i wetlooker-guardoni…!

wetlook vogue

Dicono che i wetlooker siano quasi tutti maschi, ma io non ci credo, credo che le donne si vergognino e non si svelino.

Le donne ci sono, ma fanno fatica a venire fuori, a palesarsi perfino sui social, e questo per colpa di tanti maschi pervertiti che rompono le scatole e le importunano.

È vero che ci sono donne wetlooker che provano ancora più eccitazione a bagnarsi con vestiti costosissimi, e ancor di più le scarpe firmate?

Verissimo, e non solo donne, anche uomini.

Essere wetlooker è un orientamento sessuale, e si può essere wetlooker etero, gay, bisex, pansex, transex…

Sì, anche se a me sembra che i wetlooker etero siano una minoranza. Io da etero a volte uso vestiti femminili per bagnarmi, tipo leggings e magliette, ma solo perché sono più attillati e mi fanno godere meglio.

wetlook 2

Se io, che non sono wetlooker, voglio venire a letto con te, cosa dovrei fare per sedurti?

Prima cosa, non lo facciamo a letto, perché con me a letto si va solo per dormire! Questo il nostro appuntamento tipo, e questo è quello che mi eccita e mi seduce: ti vesti con una tuta invernale, andiamo a fare jogging e se è estate è meglio perché sudi tanto e mi piace, poi tu mi dici di andare a fare una doccia insieme, mi prendi per mano, insieme entriamo in doccia vestiti, ci bagniamo completamente, poi tu lavi me e io lavo te. Ci facciamo uno shampoo, ché a me piace vedere la schiuma che scivola e inzuppa i vestiti, e ci passiamo una spugna su TUTTE le parti del corpo. Io ti faccio venire toccandoti fuori ma anche dentro gli slip, e ti penetro con le dita, se vuoi. Poi tu mi passi la spugna zuppa di acqua e bagnoschiuma sulla zona inguinale, me la passi avanti e indietro, senza togliermi i pantaloni. A me viene un’erezione pazzesca, e godo nelle mutande. Infine finiamo di lavarci, ci ricomponiamo e rimaniamo a coccolarci un po’, ma sempre bagnati! Questo è per me il sesso ideale.

