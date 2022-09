28 set 2022 14:27

“PUTIN NON STA BLUFFANDO: LA SITUAZIONE IN UCRAINA È GRAVISSIMA” - ALESSANDRO ORSINI A “CARTABIANCA” SI FA ESEGETA DEL CREMLINO: “PUTIN DEVE COSTRUIRE LA SCENA PER POTER GIUSTIFICARE L’USO DELLA BOMBA ATOMICA. ANCHE IN ITALIA DOVREMMO COMINCIARE A PENSARE 'SE SCOPPIASSE LA GUERRA NUCLEARE IN UCRAINA, SAREMMO PRONTI AD AFFRONTARE UNA SITUAZIONE DI QUESTO TIPO? PASSEREMO UN ORRIBILE NATALE PERCHÉ I 300MILA SOLDATI RECLUTATI CON LA MOBILITAZIONE PARZIALE SARANNO PRONTI PER ESSERE INVIATI SUL CAMPO IN UCRAINA"