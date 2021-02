“QUALCOSA SARÀ SUCCESSO E LO DEVE SPIEGARE” - PALAMARA A “NON È L’ARENA” TIRA IN BALLO ANCHE DAVIGO: “I FATTI DELL’HOTEL CHAMPAGNE VENGONO IDENTIFICATI COME UNA SORTA DI PATTO OCCULTO PER LA NOMINA DEL DOTTOR VIOLA, MAGISTRATO INTEGERRIMO PER CHI L'HA CONOSCIUTO, PROCURATORE GENERALE DI FIRENZE, GRANDISSIMO MAGISTRATO. TANTO LO ERA CHE IL DOTTOR DAVIGO, SIMBOLO DELLA LEGALITÀ E DELLA MORALITÀ, LO VOTÒ…” - VIDEO

C'è anche Piercamillo Davigo tra i "misteri" delle toghe al centro delle denunce di Luca Palamara, ex presidente dell'Anm finito in disgrazia e travolto dallo scandalo intercettazioni che ha rivelato come funzionano le nomine di giudici e magistrati.

In studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, Palamara sottolinea: "I fatti dell'hotel Champagne vengono identificati come una sorta di patto occulto per la nomina del dottor Viola, magistrato integerrimo per chi l'ha conosciuto, procuratore generale di Firenze", "grandissimo magistrato e persona perbene", conferma Giletti. "Tanto lo era che il dottor Davigo, simbolo della legalità e della moralità, votò il dottor Viola". Poi però ha cambiato idea: "Qualcosa sarà successo e lo deve spiegare".

Palamara fa altri nomi: "Nino Di Matteo non era una persona allineata, all'interno della magistratura c'erano resistenze, stesso discorso lo potrei fare per il dottor Alfonso Sabella, penalizzato nella carriera per una archiviazione. E anche il processo sulla trattativa Stato-Mafia fu uno dei criteri di scelta".

E sullo sfondo delle guerre tra Procure si risale fino al 2008, quando "per la prima volta l'Associazione nazionale magistrati (il sindacato delle toghe, ndr) decide di fare una critica pubblica a un pm".

Salerno contro Catanzaro, uno scontro clamoroso al sapore di politica: in mezzo, il magistrato in questione: Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli e prossimo candidato governatore della Calabria. De Magistris, ricorda Giletti, "era addosso a Prodi e Mastella e il Quirinale, con Giorgio Napolitano, decise di intervenire, qualcosa di incredibile".

