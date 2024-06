“QUAND’È CHE GLI CHEF SONO DIVENTATI CELEBRITÀ?” – ALDO GRASSO AZZANNA “CUCINE DA INCUBO” E LANCIA UNA STOCCATA AD ANTONINO CANNAVACCIUOLO E GLI ALTRI CHEF CHE PASSANO PIÙ TEMPO IN TV CHE A SPADELLARE: “CHE IL PROGRAMMA SIA TUTTA UNA RECITA? LA TV HA RESI FAMOSI QUESTI CHEF, HA PROCURATO LORO RICCHI SPOT TELEVISIVI E ALTRI LAVORI. ALESSANDRO BORGHESE VISITA RISTORANTI COME UN PRESUNTO MESSIA E ORA RILASCIA BOLLINI DI SCHIFO E…”

[…] Quand’è che gli chef sono diventati celebrità? Mi ponevo queste domande seguendo la 10ª stagione di «Cucine da incubo» (Sky Uno), il programma che ha per protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo nel disperato tentativo di trasformare ristoranti «in difficoltà» in posti accettabili.

Non so quanto questo programma sia scritto (credo parecchio), non conosco l’esito effettivo dei miglioramenti (ricordo, anni fa, la lettera di un lettore che non credeva ai miracoli, neanche dopo l’intervento di Cannavacciuolo).

Forse la domanda con cui iniziare il pezzo doveva essere un’altra: perché non esiste più quella ristorazione media che garantiva pasti buoni e prezzi contenuti?

Prima che la mania della cucina dilagasse in tv, c’erano solo le guide «Michelin» a decretare la stellabilità di una cucina. Da noi, credo sia stato Gianfranco Vissani il primo a cercare la visibilità televisiva e, con essa, la popolarità.

Poi sono arrivati tutti gli altri, specie con «MasterChef»: Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e, appunto, Cannavacciuolo. La tv li ha resi famosi, ha procurato loro ricchi spot televisivi e altri lavori (Barbieri ormai si occupa di hôtellerie, Alessandro Borghese visita ristoranti come un presunto messia e ora rilascia bollini di schifo).

Personalmente amo quelli che frequentano poco la tv come, in ordine alfabetico, Enrico Bartolini, Massimo Bottura e Davide Oldani o non la frequentano affatto come il mitico Enrico Crippa di «Piazza Duomo» d’Alba.

Intanto Cannavacciuolo è a Tropea dove, il nervosissimo proprietario di un ristorante, rischia di allontanare i clienti […] Che sia tutta una recita? Poi il miracolo: locale completamente rinnovato (ma chi paga?), armonia in cucina, tutti soddisfatti, il pesce si trasforma in «pescato».

Cannavacciuolo può così dedicarsi a reclamizzare detersivi per la cucina, che ormai è lo sport e lo spot preferito per alcuni chef stellati

