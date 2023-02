“QUANDO ANDATE A LETTO GUARDATEVI ALLO SPECCHIO E FATEVI SCHIFO” – FRANCESCO FACCHINETTI SU INSTAGRAM SI INCAZZA DOPO LA RAPINA A CASA DEL PADRE, ROBY, DI DOMENICA SCORSA, E DÀ LA COLPA AI POLITICI: “COMPLIMENTI A VOI, INCAPACI E CAPRE, CHE AVETE RESO IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO UN PAESE INSICURO, IN CUI C'È DA AVER PAURA…”

Estratto da www.repubblica.it

lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 3

"Mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito una rapina a mano armata in casa, una di quelle cose brutte che vorresti non capitassero mai nella vita, che vedi nei film e pensi non possano mai succedere. Invece purtroppo capita, fortunatamente stanno bene. Sono molto triste e amareggiato per come si è trasformato il nostro Paese".

E' il duro sfogo affidato ai social da Francesco Facchinetti dopo la […] notizia della rapina avvenuta nella serata di domenica 29 gennaio nella villa di suo padre Roby […]: “Complimenti a voi, incapaci e capre, che avete reso il Paese più bello del mondo un Paese insicuro, in cui c'è da aver paura. Voi incapaci, che avete governato il Paese negli ultimi 30 anni, quando andate a letto guardatevi allo specchio e fatevi schifo" […]

roby facchinetti foto di bacco (4) lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 4 lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 5 lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 2 roberto e roby facchinetti lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 1 lo sfogo di francesco facchinetti dopo la rapina a casa del padre roby 6