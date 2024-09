“QUANTO COSTERÀ ALLA RAI INVESTIRE SU UNA SECONDA SERATA DI 55 MINUTI CHE SFIDERÀ BERLINGUER E FLORIS IN ONDA GIÀ DA DUE ORE?” – CANDELA FA IL PELO E IL CONTROPELO AL “NUOVO” PROGRAMMA DI MARIA LATELLA, IN ONDA SU RAI3 DA DOMANI (DI NUOVO NON C'E' UNA MAZZA VISTO CHE NEL 1983 LUCIANO RISPOLI IDEO' "PRANZO IN TV"): “DA BIOGRAFA, CONFIDENTE E AMICA DI VERONICA LARIO A INTERVISTATRICE APPREZZATISSIMA DI GIORGIA MELONI. DICE DI AVER ACCETTATO IL PROGRAMMA QUANDO HA COLTO COME 'UN SEGNALE' CHE LE PROPONESSERO RAI3 DOVE AVEVA INIZIATO. EPPURE C'È CHI ACCENNA A UN BEL CONTRATTONE, PARECCHIO CONVINCENTE…”

Giuseppe Candela per Dagospia

Discovery si gode il successo di "Casa a prima vista" ma la Rai non sta a guardare: la casa prima di tutto! "L'idea è quella di innovare il tradizionale talk show. Si tratta di un house talk perché il contesto è più intimo e riservato, evitando le finte zuffe, vere o presunte", ha detto Paolo Corsini nel corso della conferenza stampa del nuovo (si fa per dire!) programma di Maria Latella su Rai3. E molti sottovoce hanno esclamato: "Corsì, sei sovranista, parla come magni".

Ma il Direttore degli Approfondimenti avrà scoperto che a Sky lo chiamavano "Dinner Talk" e allora perché essere da meno? Sì, perché "A casa di Maria Latella" è andato in onda per quattro edizioni sulla tv satellitare con un altro titolo, "A cena da Maria Latella".

Se poi uno vuole essere pignolo, già nel lontano 1983 il grande Luciano Rispoli si inventò “Pranzo in Tv”, così raccontato dalla Rai: “Un gruppo eterogeneo di persone di diverse età ed estrazioni sociali siedono intorno a un tavolo per pranzare e conversare in modo amichevole, commentando i fatti di attualità della settimana”.

"Il nostro sarà un dopo teatro. Il nostro è un programma autentico: si mangerà un piatto e un dessert, come si può fare dopo essere stati al cinema", ha assicurato la conduttrice. Perché va in onda alle 23, cenano alle 23 come in una puntata del "Boss delle Cerimonie"? Allora lo vedi che ‘sto Discovery sta diventando una ossessione?

Da biografa, confidente e amica di Veronica Lario (la fu signora Berlusconi per lei è anche sbarcata per la prima volta in tv) a intervistatrice apprezzatissima di Giorgia Meloni. Dopo aver visto la performance di coppia al Festival di Trento a fine maggio, i vertici avranno pensato: "Almeno il Presidente (sì, parlano così) da lei andrà". Magari mentre Vespa ha un corso di yoga e Del Debbio è impegnato a insultare qualcuno in regia, forse Giorgia gradirà attovagliarsi in casa Latella.

Essì, la casa prima di tutto. "Il set è nell’edificio in cui abito io: è una scelta di autenticità. Anche gli ospiti mi pare che si siano sentiti a casa", ha aggiunto Latella. Mica per comodità, solo per l'autenticità. "Di solito con gli ospiti prima di registrare facciamo l'aperitivo insieme. Quello lo faremo a casa mia", ma mica è facile scendere le scale e andare a lavorare, ci sono parecchi rischi: "L'aspetto che mi preoccupa maggiormente è che noi non stiamo in uno studio, ma in un palazzo antico, dove può mancare la luce, dove si può rompere l’ascensore. Fino a ieri pomeriggio alle 16 l’ascensore era rotto".

Ferruccio De Bortoli, Virginia Raggi, Edoardo Ferrario e Jonathan Bazzi saranno gli ospiti della prima puntata in onda domani sera su Rai3. Sempre se l'ascensore sarà riparata in tempo. E secondo voi di cosa parleranno "A casa di Maria Latella" che si registra nel condominio dove abita Maria Latella, dopo l'aperitivo a casa di Maria Latella?

"Il tema della prima puntata è la casa, un paradosso tutto italiano per cui nonostante ci siano 35 milioni di abitazioni per 59 milioni di abitanti, affittare casa o comprarla sta diventando impossibile soprattutto nelle grandi città".

"Mi piace fare delle scelte controcorrente. Sono andata a dirigere un femminile quando facevo l’inviata del Corriere della Sera: tutti mi dicevano 'sei pazza'. Mentre un po' di persone sono andate via dalla Rai, proprio perché nella mia carriera ho sempre fatto scelte controtendenza, ho accettato perché ho colto come un segnale che mi proponessero Rai 3 dove avevo iniziato", ha spiegato Latella.

Eppure c'è chi accenna a un bel contrattone, parecchio convincente per l’”usato sicuro” della Latella. Quanto costerà alla Rai investire su una seconda serata di cinquantacinque minuti che sfiderà Berlinguer e Floris in onda già da due ore? Ah, saperlo…

