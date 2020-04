“QUANTO MI MANCANO LE POLEMICHI FUTILI E GLI ZERO DI MARIOTTO…” – MILLY CARLUCCI VUOLE RIPARTIRE CON “BALLANDO”: “NE STIAMO PARLANDO CON STEFANO COLETTA, PER ORA NON C’È UNA DATA CERTA. NON CI SARÀ IL PUBBLICO E STUDIEREMO COREOGRAFIE CHE PERMETTANO DI MANTENERE LA DISTANZA” – LA QUARANTENA CON I CANI E IL FIGLIO BLOCCATO A LONDRA: L’INTERVISTA A “OGGI”

Anticipazione da “Oggi”

COPERTINA OGGI 9 APRILE 2020

«Quando parte Ballando? Ne stiamo parlando con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, per ora non posso comunicare una data certa. La nostra intenzione è tornare in questa stagione, non rimandare all’autunno… Nella prima fase la televisione è stata fondamentale per far capire agli italiani la portata del dramma che stiamo vivendo. Ora però un programma d’intrattenimento può riportare il sorriso nelle nostre case. Ah, quanto mi mancano quelle belle polemiche futili di Ballando, le liti con la giuria, gli zero di Mariotto…».

milly carlucci

Così Milly Carlucci a OGGI, in una intervista che il settimanale pubblica nel numero in edicola da domani. «Non ci sarà il pubblico e studieremo coreografie che permettono di mantenere la distanza sociale», dice la conduttrice, che ha posato eccezionalmente per OGGI con le sue cagnoline Nina e Maggie e racconta la sua forzata quotidianità con il marito, la figlia Angelica («Pur avendo una sua casa a Roma, ha scelto di stare da noi. Della serie, torna a casa Lassie! Ne sono felicissima») e la sorella Anna («è una chef incredibile. Fa torte su torte, io le chiedo pietà perché non vorrei tornare a Ballando con 20 chili in più») mentre il figlio Patrick è bloccato a Londra.

GUILLERMO MARIOTTO VOTO ZERO AD ANTONIO RAZZI A BALLANDO CON LE STELLE nunzia de girolamo a ballando con le stelle 5 selvaggia e mariotto 0

milly carlucci guillermo mariotto nicola zingaretti ANTONIO RAZZI A BALLANDO CON LE STELLE ANTONIO RAZZI A BALLANDO CON LE STELLE nunzia de girolamo a ballando con le stelle 6