“QUEL BRAVO RAGAZZO” DI ROBERT DE NIRO FA 80 ANNI! – DUE PREMI OSCAR E PROTAGONISTA IN UNA SERIE INFINITA DI CAPOLAVORI ("TORO SCATENATO", "TAXI DRIVER", QUEI BRAVI RAGAZZI", "GLI INTOCCABILI"...) - QUELLA VOLTA CHE NEL 1981 A ROMA FU SCAMBIATO PER UN BRIGATISTA: ERA NELLA CAPITALE PER GIRARE “TORO SCATENATO”, IL TASSISTA SI ERA INSOSPETTITO PER LA MACCHINA CHE LI SEGUIVA (ERANO DUE PAPARAZZI) E AVVERTÌ I CARABINIERI. I MILITARI CON I MITRA I MANO LO FECERO SCENDERE E...

1-ROBERT DE NIRO FA 80 ANNI: LE 10 INTERPRETAZIONI NELLA STORIA

Estratto dell’articolo di Massimo Balsamo per “il Giornale”

robert de niro in taxi driver

Robert De Niro taglia il traguardo degli 80 anni. Tra i migliori attori della storia del cinema, l'interprete newyorkese continua a rappresentare un punto di riferimento per Hollywood. Versatile e professionista maniacale, l'italo-americano ha tracciato un solco nella storia della recitazione: insieme a Jack Nicholson, Al Pacino e Dustin Hoffman, ha proposto canoni di bellezza distanti dai modelli precedenti e personaggi inconsueti. Addio agli eroi infallibili, spazio a protagonisti dalla vulnerabilità terrena. [….]

robert de niro in taxi driver 1

Film cult, capolavoro par excellence di Scorsese e probabilmente la miglior performance di sempre di De Niro: "Taxi Driver" rappresenta tutto ciò. Premiato con la Palma d'oro ma snobbato agli Oscar, il thriller tra neo-noir e giallo psicologico racconta la storia di Travis Bickle, un giustiziere nella New York post guerra in Vietnam. Per preparare il personaggio, De Niro guidò un taxi per le strade newyorkesi fino a girare la città per dodici ore al giorno.

Due anni dopo "Taxi Driver", un altro cult con protagonista De Niro: "Il cacciatore" di Michael Cimino. Vincitore di cinque Oscar, tra cui qullo per il miglior film, racconta le traumatiche esperienze militari in Vietnam di un gruppo di amici. Iconica la sequenza della "roulette russa" girata insieme a Christopher Walken (premiato con l'Oscar al miglior attore non protagonista). […]

robert de niro paolo sorrentino a napoli

Un'altra interpretazione memorabile firmata da Robert De Niro chiama in causa uno dei grandi maestri del cinema italiano, ossia Sergio Leone, affiancato dal maestro Morricone. Il suo "C'era una volta in America". L'attore interpreta Noodles, il gangster le cui vicende si intrecciano con la storia degli Stati Uniti a cavallo fra gli anni Venti e il 1968.

Ispirato all'autobiografia dell'agente federale Eliot Ness, "The Untouchables - Gli intoccabili" di Brian De Palma è un'altra opera dedicata al mondo gangster rimasta nella storia. Qui De Niro veste i panni di Al Capone, il più potente e spietato gangster della storia, e condivide la scena con fuoriclasse del calibro di Sean Connery, Kevin Costner e Andy Garcia.

martin scorsese robert de niro casino

Tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, a sua volta basato sulle vicende del pentito Henry Hill, "Quei bravi ragazzi" ripropone il tandem vincente Scorsese-De Niro. Uno dei migliori gangster movie mai realizzato, candidato a sei Oscar e scelto all'alba del nuovo secolo per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

2-QUANDO A ROMA I CARABINIERI SCAMBIARONO ROBERT DE NIRO PER UN TERRORISTA

Estratto dell’articolo di Giacomo Galanti per www.huffingtonpost.it

robert de niro 2

“Dobbiamo portarvi in caserma”. È la notte del 4 febbraio 1981 a Roma. Una gazzella dei carabinieri sfreccia per la centralissima via del Corso all’inseguimento di un taxi. Fermata l’auto gialla, i militari con in braccio i mitra tirano fuori i due passeggeri e, messi con le spalle al muro, li perquisiscono.

Mentre qualche curioso si ferma a guardare e un paio di fotoreporter riprendono la scena, i due uomini vengono spinti nell’auto dei carabinieri e portati nella caserma di via in Selci. I fermati sono Robert De Niro e il collega Keith Carradine. E no, non si tratta di un film.

GIANNI MINA - ROBERT DE NIRO - MUHAMMAD ALI - SERGIO LEONE - GARCIA MARQUEZ

De Niro è in Italia per fare pubblicità al suo ultimo film, Toro scatenato, grazie a cui otterrà un Oscar come miglior attore protagonista. Arrivato il giorno prima da Milano, il celebre attore ha cenato insieme all’amico Carradine - famoso per film come Nashville e I duellanti - in un ristorante di un albergo vicino a piazza di Spagna. I due poi hanno deciso di svagarsi un po’ nella notte romana.

Ma appena saliti su un taxi, due paparazzi hanno riconosciuto De Niro e a bordo della loro Alfetta hanno cominciato a seguire gli attori. Durante una sosta a Piazza del Popolo, il tassista insospettito dall’auto che continuava a seguirlo, ha informato i carabinieri appostati in zona. I militari hanno così identificato i due fotografi. […]

jack lang robert de niro

Insomma, si vede che i carabinieri in questione non frequentavano molto le sale per non aver riconosciuto il famoso protagonista di Taxi Driver. “De Niro e Carradine scambiati per brigatisti”. “L’attore De Niro a Roma scambiato per terrorista”: questi i titoli dei quotidiani il giorno dopo. Quasi da poliziottesco all’italiana.

robert de niro il cacciatore de niro dito medio ai giornalisti robert de niro e grace hightower 8