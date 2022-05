28 mag 2022 18:00

“QUELLA COLF È UNA PERSONA CHE NON HA PIÙ L’ONORE DI STARE QUI TRA NOI“ - IL VIDEO SURREALE GIRATO DALLO STAFF DI GIANLUCA VACCHI PER DIFENDERE L'INFLUENCER, DOPO LE ACCUSE DELLA EX DOMESTICA: "NEI MOMENTI DI RABBIA HA ANCHE L’UMILTÀ DI CHIEDERE SCUSA. E CHIEDE “PER FAVORE, MI PORTATE UN ASCIUGAMANO? (E ALLORA SANTO SUBITO!) – “NON SEMPRE QUELLO CHE SI DICE NEI SOCIAL È LA VERITÀ. LA GENTE SI SENTE IN DOVERE DI GIUDICARCI MA NOI…” - VIDEO!