“QUELLA DI RENZI E’ UNA SOLIDARIETÀ FINTA” - CORRADO FORMIGLI ATTACCA: “NON LO AVEVO AUTORIZZATO A DIFFONDERE I MESSAGGI CHE GLI HO MANDATO. OMETTE DI DIRE CHE A PUBBLICARE I DETTAGLI SU CASA MIA SONO STATI GRUPPI A SOSTEGNO DI “ITALIA VIVA” - RENZI È UN SENATORE E GLI HO CHIESTO DELLA SUA CASA PERCHÉ C'È UN'INDAGINE APERTA PER RICICLAGGIO. IO SONO UN PRIVATO CITTADINO PAGATO DA UN'AZIENDA PRIVATA” - BOTTURA: “SE MAI RENZI VI OFFRISSE SOLIDARIETÀ, PER UN QUALUNQUE MOTIVO, CONSIGLIO DI RISPONDERE "A POSTO COSÌ, GRAZIE"”

1 - FORMIGLI: «FOTO DI CASA MIA ONLINE DOPO L'INTERVISTA SU OPEN ODIO DAI FAN DI RENZI LA SUA SOLIDARIETÀ? FINTA»

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

RENZI FORMIGLI

Parla di «squadrismo» e respinge al mittente la «solidarietà pelosetta » di Matteo Renzi e, accusa: «Per certi versi ha lo stile di Matteo Salvini».

Corrado Formigli, cosa è accaduto?

«Giovedì scorso a Piazza pulita (La7) intervistiamo Renzi anche sulla fondazione Open e sul prestito di 700 mila euro ricevuto dalla famiglia di Riccardo Maestrelli, finanziatore di Open, nominato nel cda di Cassa depositi e prestiti quando lui era premier. E 24 ore dopo sui social...».

Cosa c'è?

corrado formigli

«Insulti. Ma in più trovo la foto di casa mia, l'indirizzo e la sua descrizione minuziosa: quanti vani, bagni, rivestimenti, il valore. E a pubblicarla sono tutte pagine Facebook di supporter di Italia viva».

E lei lo ha detto a Renzi?

«Sì, ma riservatamente perché volevo mantenere la cosa privata. In un messaggio l'ho avvertito di fare attenzione a cosa stavano postando i suoi sostenitori. E lui per tutta risposta ha reso pubblico il mio messaggio».

matteo renzi a piazzapulita 1

Nel post Renzi definisce «porcherie» «i messaggi sulle case private sia quando si tratta di un giornalista che di un politico». Non è solidarietà?

«Finta. Perché non lo avevo autorizzato a diffondere la cosa, divenuta subito oggetto di curiosità. E perché omette di dire che a pubblicare i dettagli su casa mia sono stati tutti gruppi a sostegno di Italia viva».

Renzi dice di non aver avuto solidarietà sulla fuga di notizie dei suoi conti.

matteo renzi a piazzapulita 3

«Se la mettiamo sul piano del "chi la fa l' aspetti" è pericoloso. Renzi è un senatore e gli ho chiesto della sua casa perché c' è un' indagine aperta per riciclaggio. Io sono un privato cittadino pagato da un' azienda privata. Il giornalista deve controllare il potere, il contrario è squadrismo. Lì ci vivo con la mia famiglia. Mia moglie si è allarmata. Tanto che ho deciso di denunciare».

Lui ha sempre denunciato che i cronisti fossero sotto casa della sua famiglia.

«Babbo Renzi era indagato ed era il padre del premier indagato. Non siamo sullo stesso piano. Il punto è che all' indomani di domande sgradite si è scatenato qualcosa che ricorda molto da vicino la Bestia di Salvini».

RENZI FORMIGLI

2 - BRAVI MA BASTA

Luca Bottura per “la Repubblica”

L’antefatto: Matteo Renzi va ospite da Formigli a Piazza Pulita e si infastidisce per toni e modi dell' intervista. Successivamente, suoi sostenitori cercano di intimidire Formigli rendendone noto in rete l' indirizzo di casa. Il cronista chiama l' ex Pdc e gli chiede di fermare i fan. Renzi allora pubblica su Facebook un messaggio nel quale rivela la telefonata, gli "esprime solidarietà" e invita a non imitare quel che Formigli ha fatto a lui, perché "noi siamo diversi, noi".

matteo renzi a piazzapulita 2

Seguono commenti come questi (punteggiatura originale): "I furbetti imparino cosa comporta utilizzare il livore". "Era logico che qualcuno gli rendesse pan x focaccia". "Spero che abbia imparato la lezione". "Quello che è stato fatto è reso e con gli interessi !!"."Torna al tuo posto, Corrado, e smettila di fare le boccacce a Matteo". "Chi la fa l' aspetti...". "Formigli è una gran faccia di... bronzo. Senta anche lui come sono amare alcune medicine". "Noi siamo diversi. Ma non si può sempre essere corretti e buoni con chi non se lo merita". Un consiglio: se mai Renzi vi offrisse la sua solidarietà, per un qualunque motivo, consiglio di rispondere "a posto così, grazie".

matteo renzi a piazzapulita 4