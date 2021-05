10 mag 2021 19:00

“QUELLA VOLTA CHE IL BOSS GAMBINO CHIESE A BAUDO DI FAR INTONARE 'FUNICULÌ FUNICULÀ' A UN FAMOSISSIMO CANTANTE" – IL RICORDO DI GILETTI A 'NON L’ARENA': "QUELLO ERA UN INTELLETTUALE, NON CANTAVA COSE DEL GENERE. E PIPPO GLI DISSE: 'CANTA, CANTA'" – LE VOCI SEMPRE PIU’ INSISTENTI DI UN RITORNO DI GILETTI IN RAI. TRA LE IPOTESI IN CAMPO QUELLA CHE…