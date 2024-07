NESSUN RITORNO DI FIAMMA PER ALESSIA MARCUZZI ALLE BALEARI DA SOLA

Tedua interviene dopo che un utente su TikTok ha creato un meme utilizzando una canzone di Frozen. pic.twitter.com/t7uL3O54Ja — Trash Italiano (@trash_italiano) July 4, 2024

Ivan Rota per Dagospia

fedez

Aria di crisi fra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino? A scriverlo è il settimanale “Chi”, secondo cui il cantante sarebbe tornato single. Il cantante in serata ha smentito i rumors, postando nelle stories di Instagram una foto in cui è abbracciato alla fidanzata, al mare, con un cuore in mezzo…

Nella diretta Twitch di lunedì scorso insieme allo streamer Il Rosso, Fedez si è concesso alcune confessioni riguardanti alcuni colleghi e vip. "Questa è una persona a cui ho voluto molto bene poi la vita ovviamente è sempre inaspettata e lo scontro con Fedez è sempre dietro l’angolo. Il tempo lenisce le ferite e ad oggi abbiamo un rapporto civile, ovviamente non è purtroppo il rapporto che avevamo una volta. Però è una persona a cui ho voluto tanto, tanto, tanto bene" (si riferiva forse a Fabrizio Corona?).

eros ramazzotti dalila gelsomino

“Sono curioso di vedere nei prossimi mesi se le sue azioni sono state dettate da un capriccio di un bambino viziato o se veramente aveva in testa un progetto. Io propendo più per la prima e se così fosse è un gran dispiacere" (in questo caso tutti gli indizi portano al nome di Luis Sal e alle divergenze su Muschio Selvaggio).

Poi spazio ad altre rivelazioni su amici e colleghi con cui ha avuto tensioni come J-Ax, Guè, Marracash, Antonio Dikele Distefano, Rovazzi, Fabri Fibra e Morgan. Con chi ce l’aveva quando ha detto: "Questa persona è una testa di cazzo perché in realtà me ne ha fatte di ogni, abbiamo litigato e tutto. Però gli voglio sempre bene”

Per Diletta Leotta prosegue la romantica luna di miele a Ibiza insieme al marito Loris Karius e alla loro piccola Aria. Unico neo: dopo l’ improbabile abito da sposa, si fa vedere con un mini abito arancio e stivali neri pronta per la serata. Urge uno stylist!

eros ramazzotti dalila gelsomino

Alessia Marcuzzi in vacanza a Formentera: si diceva fosse andata con l’ex suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi dal quale si è separata due anni fa, ma gli scatti del settimanale Chi mostrano “Alessa” al sole da sola. Magari l’ex era nascosto dietro una pianta. Anzi, si dice che non c’è nessun ritorno di fiamma.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, come riportato da alcuni tabloid, dopo oltre un anno di grande amore starebbero vivendo una crisi irreversibile.

dua lipa

Dua Lipa ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore via social anche se era risaputo che sta con l’ attore Callum Turner. Ha pubblicato su Instagram diverse foto tra cui una mentre guarda il fidanzato sdraiata su un prato con la didascalia : “Ballare finché non vedi l'alba al cerchio di pietre è il rituale del glasto”. Dua “Lupa”…

Parata di star a Wimbledon anche per i primi match: si sono visti David Beckham, la coppia formata da Poppy Delevingne e Maria-Olympia di Grecia, ex cognate e ora amiche, l'attrice britannica Lucy Boynton. Per la finale tutti aspettano il ritorno di Kate Middleton.

dua lipa callum turner

Paul Mescal, fantastico e disinibito interprete di Estanei, sta con la cantante Gracie Abrams? I due sono stati fotografati mentre cenavano al ristorante BRAT a Londra. Abrams ha recentemente pubblicato il suo secondo album The Secret of Us, dove c’è una collaborazione con Taylor Swift. Paul Mescal è stato visto anche con altre celebrità come Ayo Edebiri e Natalie Portman, ma niente di fatto.

In una intervista a Vanity Fair, Pedro Pascal ha espresso la sua adorazione per Paul Mescal, il quale ha subito una trasformazione fisica impressionante per il ruolo ne Il Gladiatore 2: “Lui è diventato così forte. Preferirei essere lanciato da un edificio piuttosto che dover lottare di nuovo contro di lui”.

diletta leotta

Oddio, la proiezione sul muro della fancam del Grande Fratello, dove si sono conosciuti, al matrimonio di Cecilia Rodriguez é Ignazio Moser: unica nota stonata di un evento riuscito.

“A Sanremo accanto a Carlo Conti? Sarebbe bello”. Annalisa ha chiaramente detto che le piacerebbe condurre il Festival di Sanremo anche se nessuno l’ha ancora chiamata. Carlo Conti, cosa aspetti?

Tyler Posey ha fatto il modello, il cantante, l’attore di serie e di film, ma anche il creator su OF. Dice che ora sta con una ragazza queer: “Anche io sono una persona queer e credo di essere fluido…Certo che sono stato con uomini, il primo uomo era uno che lo faceva per lavoro, diciamo a pagamento“.

annalisa 2

Tedua si esibisce durante i concerti con delle mossette particolari e in tanti hanno modificato i suoi video pubblicandoli su TikTok con le musiche di Frozen e delle Winx. Si é incazzato: “Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi… Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire. Provate a sminuirmi sempre voi hater..”

annalisa alessia marcuzzi paolo calabresi alessia marcuzzi alessia marcuzzi copia alessia marcuzzi ALESSIA MARCUZZI tedua