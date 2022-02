19 feb 2022 19:29

“QUESTO GIRO È ANDATA COSÌ. SE NON È QUESTA SARÀ LA PROSSIMA VOLTA” – NELLA PRIMA PUNTATA DI “FRATELLI DI CROZZA” SI RIPARTE CON LE ESILARANTI IMITAZIONI DEI TROMBATI NELLA CORSA AL QUIRINALE. PRIMA BERLUSCONI: “SETTE ANNI PASSANO IN FRETTA… CHIEDETELO A DELL’UTRI. ERANO 7 ANNI, SI È COMPORTATO BENE E SONO DIVENTATI 5” – POI LA CASELLATI: “IL 2021 È STATO UN ANNO DIFFICILE PER VOI, MA PER ME IL 2022 È INIZIATO DI MERDA…” - VIDEO