Alessandra Mastronardi su tutte le furie. L'attrice non ha gradito i recenti gossip sulla sua vita privata, quelli inerenti la rottura con il collega Ross McCall. Qualcuno ha parlato di nozze annullate per un tradimento da parte della Mastronardi, che ha smentito tutto su Instagram. “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh menomale che ci siete voi a raccontarci la presunta verità”, ha fatto sapere Alessandra.

Alessandra Mastronardi di nuovo single

“Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto da entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare…”, ha aggiunto. Alessandra e Ross sono stati insieme 4 anni e si parlava da tempo di nozze. Anche su questo punto però la Mastronardi ha voluto fare chiarezza: "Chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?".

