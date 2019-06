balivo

Da www.liberoquotidiano.it

Doppi sensi, parolacce e umorismo hanno fatto da padroni durante la puntata Vieni da me con ospite Giorgio Mastrota. Il re delle televendite ha raccontato a Caterina Balivo di essere pronto a sposarsi e anche ad avere un altro figlio. La conduttrice ha incalzato chiedendo: "Ti tira ancora?". La battuta definita "grezza" anche dagli utenti social, non ha sortito l'effetto sperato. Mastrota, sconvolto dall'uscita, ha fatto elegantemente finto di nulla. L'intervista è continuata parlando della ex moglie, dei figli. e del futuro matrimonio con Flo.

Anche qui la Balivo non si è smentita e ha paragonato la relazione tra l'intervistato e la fidanzata al "matrimonio fasullo di Pamela Prati e Mark Caltagirone". A questo punto Mastrota non ha esitato e ha replicato: "Ma che c**** te ne frega?". Poi il botta e risposta è terminato con il luogo delle future nozze (in montagna) e il desiderio di Giorgio: condurre il programma tv Linea bianca.

