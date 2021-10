“IL RAGAZZO DELLA MIA AMICA MI HA PRESA E MESSA AL MURO” – LA DEVASTANTE CONFESSIONE DI STEFANIA SANDRELLI CHE A “VERISSIMO” HA RACCONTATO DI ESSERE STATA STUPRATA DA GIOVANE: “QUANDO MI HA MESSO ALL’ANGOLO, NON CI SONO STATA E MI HA DATO UN PO’ DI BOTTE. IO NON HO MAI PENSATO DI DENUNCIARLO PER NON FARE UN TORTO A LEI, MA POI…” - VIDEO

La più drammatica delle confessioni. Stefania Sandrelli, ospite di Silvia Toffanin domenica a Verissimo su Canale 5, ha parlato della violenza sessuale subìta da giovanissima. Un episodio doloroso, reso ancora più insopportabile dal senso di colpa che, pur vittima, l'ha accompagnata per anni. "Il ragazzo della mia amica mi ha presa e messa al muro", ha spiegato la grande attrice viareggina, 75 anni.

Una violenza che "è stata talmente privata, che l’ho accantonata", ha sottolineato l'interprete indimenticabile di classici della commedia anni Sessanta come Divorzio all'italiana e Sedotta e abbandonata in studio, di fronte a una attonita Toffanin.

"Era semplicemente il ragazzo della mia amica - racconta commossa l'attrice -: mi ha aggredito, io non ho mai pensato di denunciarlo per non fare un torto a lei. Tutto mi aspettavo meno che quello. Quando mi ha messo all’angolo, non ci sono stata e mi ha dato un po’ di botte". Ad accorgersi di quanto accaduto è stata poi la stessa amica della Sandrelli, che ha scoperto il fidanzato "bestia" e lo ha lasciato su due piedi, seduta stante.

"Quasi mi sono sentita in colpa per aver rovinato quella coppia", è l'amarissima ammissione della Sandrelli, rappresentando plasticamente il dramma di una donna che subisce molestie e violenza in un ambiente per così dire "familiare", inteso in senso lato. Un trauma che pone la vittima nella assurda posizione di essere inconsciamente dalla "parte del torto".

