Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano” - Estratti

Nonostante cambino i governi, Bruno Vespa, re dell'approfondimento (politico e non solo) di Rai1 con il suo Porta a Porta resta sempre lì, punta di diamante del servizio pubblico («siamo su piazza da tanto tempo quindi vuol dire che qualcosa funziona»). Non solista. Il suo ruolo si rafforza e diventa ancora più centrale dopo l'addio di Lucia Annunziata, Fabio Fazio e Bianca Berlinguer.

Ed è a qualcuno di loro che invia qualche frecciatina il capo della “terza camera”, durante la presentazione della nuova stagione del suo programma e della sua striscia quotidiana “Cinque minuti”, in onda dopo il Tg1 delle 20. Vespa vale due, ma ne paghi uno. Mica come qulcuno che ha traslocato sulla Nove...

«Temo che Fazio sia molto caro, sennò gli chiederei delle lezioni su come si gestire i contratti», ironizza Vespa sbottonandosi, lui che è sempre così elegante nei suoi abiti sartoriali con le cravatte sapientemente accostate. Eppure stavolta si vuole togliere qualche sassolino: «Come a suo tempo lo era Enzo Biagi per le liquidazioni, Fazio è il re dei contratti vantaggiosi, credo davvero che in questo sia il migliore».

Il riferimento è al nuovo accordo che lo ha portato a lasciare la Rai con tutto il suo show Che tempo che fa, dopo vent'anni. Non si trattiene, Vespa, alla fine svela il retroscena: «Fuortes a marzo mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andato via e che quindi non avrei potuto firmare il rinnovo di contratto. Lo stesso è accaduto con Fabio Fazio. Nel mio piccolo ho aspettato, lui ha siglato un altro accordo. È andato via liberamente. Ha scelto un contratto più conveniente».

Cos'è che fa muovere il mondo? Il denaro, cos'altro.

Tutto il can can intorno al conduttore e autore di Quelli che il calcio, rito della domenica pomeriggio degli italiani negli anni Novanta, da parte di una certa sinistra che accusava il centrodestra di avere epurato è stato messo a tacere dal suo contratto quadriennale con Discovery: 2,5 milioni di euro a stagione televisiva, cioè 10 milioni di euro in totale. In Rai per quattro anni era arrivato a guadagnare 8 milioni 960mila euro, aveva rivelato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera

Vespa poi passa a Lucia Annunziata: «Se n'è andata pur avendo un altro anno in piedi. Io pensavo che sarebbe entrata in politica, lei ha detto che le è stato offerto ma ha rifiutato. Le auguro tutto il bene». E Bianca Berlinguer, uscita da Rai3 per approdare a Rete4? Il giornalista sorride: «Per la direzione approfondimenti Rai, in termini di impegno, Bianca era Bianca, io al confronto sono una libellula».

Di Monica Maggioni, ex presidente della Rai, si è limitato a dire che, in realtà, era la seconda scelta e che la sua passata nomina è stata possibile solo perché lui aveva rifiutato: «Due volte mi è stata offerta la presidenza della Rai e due volte ho detto di no. Una quando c'erano Casini presidente della Camera e Pera presidente del Senato, e l'altra da Renzi e da Berlusconi, che si erano trovati d'accordo sul mio nome. Ho ringraziato, ma ho spiegato che faccio un altro mestiere. Allora (la presidenza) andò a Monica Maggioni». E concludo: «Oggi rifiuterei a maggior ragione».

