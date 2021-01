“RENZI? UNA VOLTA STAVO CON LUI, ADESSO NON ME NE FREGA NIENTE, MI DEDICO SOLO AL PORNO” - MALENA SENZA FRENI A “LA ZANZARA”: “CHI VUOLE FIDANZARSI CON ME DEVE ESSERE SCAMBISTA. LA MIA SITUAZIONE PREFERITA È FARLO CON IL MIO UOMO E UN’ALTRA DONNA, MI PIACCIONO PIÙ GLI UOMINI DA CONVINCERE, NON QUELLI SUBITO MAIALI” – “ORGASMI? NON LO NASCONDO, OGNI TANTO SUL SET LI SIMULO. MI PIACE LA GOLA PROFONDA, PERÒ DUE VOLTE HO…”

Da “La Zanzara - Radio24”

“Renzi? Una volta stavo con lui. Adesso non me ne frega niente. Ormai mi dedico solo al porno, al mio lavoro, mi sono allontanata dalla politica e non vado a seguire le loro beghe, non mi interessa.". Lo dice Malena La Pugliese, una delle più famose pornostar italiane, a La Zanzara su Radio 24. “Tra l’altro – dice – il mio settore è bloccato, a parte qualche produzione a Praga. Lavoriamo sulle piattaforme online tipo Onlyfans, ma sappiamo che quello non è esattamente il nostro lavoro. Il mio lavoro è il set".

Quale è l’ultima scena che hai girato? L’ultimo pisello che hai preso?: “Ho fatto una scena questa estate, era luglio, con un mio collega per la Pinko con cui abbiamo girato, Christian Clay". Grosso modo a che numero di cazzi siamo arrivati, Malena? Avrai fatto un calcolo: “Penso mille, saranno mille. A 38 anni non è male, un bel record. Con tutte le ccademie, le gang bang penso di essere arrivata a quota mille”.

Mille cazzi per Malena, fantastico. Parliamo un po' di questa vacanza scambista di cui sei testimonial, Desnuda, un resort nel Cilento. Nella vita privata, le orge ti piacciono?: “Non ho mai negato che prima di fare questo lavoro per circa dieci anni ho frequentato tutti i club d'Italia, con il mio ex compagno. Di questo mondo ne faccio parte e l'ho sempre dichiarato". Adesso sei single, ma se ti dovessi fidanzare, il tuo compagno come deve essere?: “Trasgressivo. Ma è fortunato perché la situazione che mi piace di più è quella che fa eccitare di più gli uomini. Io, lui e una donna”. Un uomo che sa scopare bene, che ci sa fare a letto, lo riconosci subito, ti basta vederlo per capirlo?: “Alle volte mi capita anche da una telefonata, lo capisco subito di solito”.

Ti piacciono di più gli uomini porci o quelli da convincere?: "Mi piacciono quelli indecisi, da convincere”. Cioè non ti piacciono quelli maiali subito: "No, mi piacciono quelli timidi inizialmente, poi ovviamente devono darci sotto non è che possono stare li a fare nulla nel letto". Ma tu riesci a camuffare gli orgasmi quando giri?: "Cerco di averli sempre reali, ma ogni tanto bisogna, come dire, accentuare. Succede che alcuni suoni, alcune parole, non siano spontanee”.

E la gola profonda, a te piace? Ti piace farla?: “Sì, però mi è capitato di aver vomitato sul set, durante una performance". Come hai vomitato, in che scena? Con una gola profonda hai vomitato sul set? E quanti centimetri erano?: "Erano tanti. Penso 26, tutto nero. Mike Chapman mi ha tappato il naso e le orecchie e tutto e..". Come si chiama questo signore?

"Mike Chapman, che è un attore di colore. Mi ha tappato il naso e le orecchie con le gambe, perché ero in mezzo alle sue gambe ed è entrato in modo irruento, che..."

Ma è una tecnica dei film hard, di tappare le orecchie e il naso?: "Diciamo che sono scene forti. Infatti è anche una delle scene più visualizzate dai fan. Ma mi è capitato anche nell'ultimo film anche con Rocco, che è arrivato così in fondo e ho vomitato”. Ma perché hai vomitato con Rocco, non ho capito?: "Perché è arrivato giù in fondo velocemente ed è stato come fare una lavanda gastrica."

