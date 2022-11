“LA RESIDENZA PER ANZIANI IN 11 MESI HA DISTRUTTO LANDO. ORA È RICOVERATO AL GEMELLI, DOVE È CURATO PER DENUTRIZIONE E PIAGHE DA DECUBITO. SPERO NON SIA TROPPO TARDI” - FRANCESCA DELLA VALLE, 36 ANNI PIÙ GIOVANE DI BUZZANCA, AL SUO FIANCO DA 6, ATTACCA I FIGLI DELL’ATTORE: “HANNO FATTO DI TUTTO PERCHÉ LANDO NON TORNASSE A CASA. QUESTA È VERITÀ DOCUMENTATA. IL RESTO È VERGOGNA”

Clarida Salvatori per il “Corriere della Sera”

«La tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido».

lando buzzanca

Quasi impossibile, ricordandolo nei suoi film o mentre calcava un palcoscenico, credere che queste parole siano riferite all'attore Lando Buzzanca, 87 anni. Eppure ne parla in questi termini il suo dottore Fulvio Tomaselli, in un post su Facebook: «Vorrei farvi vedere le immagini di Lando, ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli dall'8 novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le "amorevoli cure" dichiarate nel ricovero in Rsa dal 27 dicembre hanno travolto un uomo che un anno fa camminava e parlava».

massimilano buzzanca foto di bacco

A sottolineare il tutto lo sfogo della sua compagna Francesca Della Valle: 36 anni più giovane di Buzzanca, al suo fianco da 6. «La Rsa in 11 mesi ha distrutto Lando. Ora è ricoverato al Gemelli, dove è curato per denutrizione e piaghe da decubito. Spero non sia troppo tardi! - scrive su Facebook -.

Chi ha "imprigionato" un uomo sano, forte e libero come lui è l'applicazione della legge 6/2004 (la norma che ha introdotto l'amministratore di sostegno, ndr ). Un amministratore in linea con i figli, con il beneplacito di un giudice tutelare, hanno fatto di tutto perché Lando non tornasse a casa. Questa è verità documentata. Il resto è vergogna».

Riferimento esplicito ai figli di Buzzanca che durante la pandemia si erano rivolti a un giudice tutelare perché assegnasse un amministratore di sostegno per il patrimonio al padre. «Ctu ed esami - aveva spiegato Massimiliano - hanno confermato problemi di capacità comprensiva e mnemonica». Le condizioni di Buzzanca oggi non sono gravi e non è in pericolo di vita. Ma a influire sulla sua salute sono l'età e il suo stato psico-fisico generale. Anche l'infezione che era stata riscontrata al suo ingresso in ospedale è in via di guarigione e le dimissioni sono previste a breve.

francesca della valle lando buzzanca