15 giu 2021 19:50

“RESTERÒ A MEDIASET. SANREMO? DEVE ESSERE RACCONTATO IN UNA MANIERA NUOVA FUORI DALL'ARISTON” – PAOLO BONOLIS FA 60 E SI RACCONTA: “NEL MIO LAVORO SONO STATO BRAVO, MA ANCHE FORTUNATO PERCHÉ MI SONO POTUTO ESPRIMERE IN CIÒ CHE SAPEVO FARE E NON IN UN'ALTRA PROFESSIONE, DOVE MAGARI SAREI STATO UNA PIPPA - IL SENSO DELLA VITA? IL SUO COSTO È ALTO E NON PUÒ ANDARE IN SECONDA SERATA. NON AVRÀ FUTURO. LO FARÀ SUI SOCIAL QUALCUNO”