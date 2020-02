“LA REUNION PIÙ AUTENTICA E VERITIERA È STATA QUELLA DEI RICCHI E POVERI, I NOSTRI ABBA” - ALDO GRASSO IN LODE DEL GRUPPO: “CORI DA STADIO, OVAZIONI A NON FINIRE. PER ANNI CI SIAMO CHIESTI PERCHÉ MARINA (LA BIONDA) FOSSE STATA CACCIATA DA ANGELA (LA BRUNETTA). ORA SAPPIAMO: UNA STORIA DI LETTO, MERITA UN FILM CON MERYL STREEP E PIERCE BROSNAN…”

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Paradossi sanremesi. Com' è noto, il paradosso (pará, contro e dóxa, opinione) è quella figura logica che consiste in un'affermazione in apparenza assurda e contrario al senso comune, ma Qualunque sia il ruolo di Fiorello al Festival - amico, complice, deus ex machina - ci si chiede perché le sue esibizioni, dall'apparizione en travesti al coro con i Ricchi e Poveri, debbano essere interrotte dalle canzoni. Esattamente come certi programmi che interrompono l'emozione degli spot pubblicitari.

Fiorello, Amadeus, Savino... Da tempo le vecchie colonne di Radio Deejay sono diventate il nuovo della Rai: non si capisce da che parte stia l'asincronia. La parola più usata da Amadeus è «evento», tutto ciò che è in procinto di presentare è «evento» (deriva dal latino e venire, accadere, dunque ciò che è accaduto non ciò che sta per accadere). Se tutto è evento nulla più è evento e poi il Festival di Sanremo dovrebbe traslocare a Eventimiglia.

Più Piero Pelù per tutti. Il rocker maledetto, il ribelle è stato visto raccogliere plastica sulla spiaggia di Sanremo con quelli di Lega Ambiente. Operazione meritoria, però più da Amici Cucciolotti che da El Diablo. Adorabili gli incendiari che diventano pompieri. La reunion più autentica e veritiera è stata quella dei Ricchi e Poveri, i nostri Abba: «La prima cosa bella», «Che sarà», «Se m' innamoro», «Sarà perché ti amo», «Mamma Maria». Cori da stadio, ovazioni a non finire. Per anni ci siamo chiesti perché Marina (la bionda) fosse stata cacciata da Angela (la brunetta).

Ora sappiamo: una storia di letto, merita un film con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Laura Chimenti ed Emma D' Aquino: bravissime nel ruolo delle veline («La parola velina è familiare oggi, in accezione televisiva, a milioni d' italiani, come appellativo della ragazza che appare sul video nel ruolo di figurante decorativa», Accademia della Crusca). Infine: Pinguini Tattici Nucleari, daje!

