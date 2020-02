“Ringrazia il cielo sei su questo palco e rispetta chi ti ci ha portato dentro”. E quello se ne va. Un colpo di teatro così non si vedeva dai tempi della spaccata di Lisa Fusco. #sanremo2020 pic.twitter.com/X44G8KtFXY — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2020 Raga ma Morgan gli ha cantato “Grazie al cielo che sei su questo palco. Ringrazia chi ti ci ha portato. Questo sono io” Ti credo che Bugo se n’è andato io come minimo lo avrei fatto cadere dalle scale come il sosia di Ghali #Sanremo2020 pic.twitter.com/WmoGTnCz4G — •Veronicα•? (@LaRonnie_) February 8, 2020

Bugo e Morgan sono ufficialmente squalificati. Una scena mai vista sul palco in 70 anni di Festival di Sanremo. Morgan cambia il testo della canzone "Sincero" e - riferendosi a Bugo - canta leggendo da un foglietto di carta: «Brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ndr.), la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa». Quest'ultimo lascia il palco nel bel mezzo della canzone, con l'orchestra che smette di suonare pochi secondi dopo. «Hanno litigato a morte», si sente da uno dei microfoni accesi.

Dopo lo stop all'esibizione di Bugo e Morgan, tocca a Fiorello mettere una pezza e ristabilire la calma. Prima ammette: «Non ho capito niente di quello che è successo». Poi, rivolto ad Amadeus, ironizza: «Proclamiamo il vincitore stasera, così ce ne andiamo a casa». E ancora: «Uno in meno, meglio così». Successivamente, dopo l'esibizione di Rita Pavone, Amadeus precisa: «Se Bugo e Morgan non rientrano per cantare, ci sarà automaticamente la squalifica del brano». Si esibiscono anche Elettra Lamborghini e Marco Masini, quando arriva, in chiusura, l'annuncio definitivo di Amadeus: «Bugo e Morgan sono squalificati». Il conduttore e direttore artistico del festival precisa di essere «molto dispiaciuto», perché aveva «scelto personalmente» la canzone.

