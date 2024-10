“RINGRAZIO I NONNI PERCHÉ SONO ANDATI A PRENDERE I NIPOTINI A SCUOLA. I GENITORI ERANO BLOCCATI” – MAURIZIO CROZZA IMITA MATTEO SALVINI ALLE PRESE CON IL CAOS FERROVIARIO: “BACIONI AGLI ITALIANI CHE MI CHIEDONO DI NON MOLLARE. ITALIANI CHE MERCOLEDÌ SI SONO SPOSTATI IN BICI… PER UN CHIODO… TRANQUILLI, NON MOLLO!” – “IO VOGLIO SAPERE, ALLA FACCIA DELLA SINISTRA CHE MI VORREBBE IN GALERA: HO PAURA DI FINIRE IN GALERA? MAH… NOME, COGNOME, INDIRIZZO E CODICE FISCALE DI CHI HA ROVINATO LA GIORNATA A MILIONI DI ITALIANI!”

Da www.affaritaliani.it

MAURIZIO CROZZA IMITA MATTEO SALVINI

La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dopo il caos causato dal blocco ferroviario di mercoledì 2 ottobre, provocato da un chiodo: «Italiani che mercoledì si sono spostati in bici… per un chiodo… tranquilli, non mollo! Centinaia di migliaia di italiani che mi amano, mi illuminano di amore e mi chiedono di non mollare!

Tranquilli… non mollo per un chiodo! Io voglio sapere, alla faccia della sinistra che mi vorrebbe in galera: ho paura di finire in galera? Mah… nome, cognome, indirizzo e codice fiscale di chi ha rovinato la giornata a milioni di italiani!

Mi scrive un’amica della Boldrini: “E mercoledì dov'eri… quando tutti i treni erano in ritardo?” Dall’alba all’alba col cellulare in mano, ero su TikTok a ringraziare i nonni… andate a trovare i nonni… perché voglio ringraziare i nonni? Perché erano andati a prendere i nipotini a scuola, visto che i genitori erano bloccati nelle stazioni di tutta Italia… per un chiodo!»

