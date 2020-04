“IL RISPETTO VA GUADAGNATO” – DOPO AVER FATTO LA PECORA DURANTE LA FINALE DI “AMICI”, IL MAESTRO DI BALLO TIMOR STEFFENS SI FA LUPO E ATTACCA LA DE FILIPPI SUI SOCIAL, DOPO CHE LA SANGUINARIA SI ERA SCAGLIATA CONTRO LUI E LA CELENTANO CHE NON SI ERANO ALZATI AD APPLAUDIRE I RAGAZZI ELIMINATI – IN PUNTATA IL BALLERINO TACE, MA SUI SOCIAL ESPLODE: “IO NON FINGO. MAI. LA STANDING OVATION È…”

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

Amici 19, il maestro di ballo Timor Steffens attacca Maria De Filippi: «Il rispetto va guadagnato». Durante la finale di venerdì 3 aprile, oltre alla vittoria di Gaia Gozzi, c'è stata anche il trionfo nella categoria di ballo di Javier. Il primo ad essere eliminato è stato Nicolai, la sua uscita ha destato numerose polemiche in particolare tra i professori di danza.

Quando Nicolai è stato eliminato si sono alzati tutti professori ad eccezione della maestra celentano e di Timor Steffens. Maria de Filippi lo fa notare e in particolare si scontra con la Celentano, ne nasce una discussione piuttosto accesa. Timor non inteviene, lo fa solo dopo via social e lancia una vera e propria bomba contro Maria de Filippi e Amici.

Attraverso le sue storie Instagram Timor Steffens attacca Maria De Filippi e difende la sua posizione, cioè di non essersi alzato durante l'eliminazione di Nicolai «il rispetto va guadagnato e non è dovuto - scrive Timor - La standing ovation è una forma di applauso in cui membri di un pubblico seduto dopo aver visto delle esibizioni straordinarie sentono il bisogno di alzarsi e applaudire,sono considerate un onore speciale.

E' qualcosa che ti stai guadagnando. Se io faccio una standing ovation significa che ho molto rispetto per te (in riferimento a Nicolai ndr) e una vera ammirazione che viene dal profondo del cuore per te e per le tue prestazioni sul palco.Io non fingo. Mai».

