Robbie Williams piomba sulla stampa che lo aspetta come un venerato maestro in canotta bianca, camicia rosa e occhiali da sole. […] A chi lo raggiunge in camera regala cioccolatini. Viene da pensare che a cinquant’anni, una moglie, quattro figli e due rehab alle spalle, dell’ex bad boy della musica inglese resti solo l’autoironia. […]«Con sesso, droga e alcol ho chiuso. Ma sono schiavo dell’amore della gente e della mia carriera. Così sono qui».

Viva la sincerità. D’altronde questo Better man , biopic diretto dal re dei musical Michael Gracey ( The greatest showman ), in sala dall’1 gennaio, sincero, lo è, come tutta la sua carriera. Mostra vita, morte e miracoli di un supervissuto vero, dagli amori alla cocaina, dalle voci autodistruttive al non rapporto con il padre. Icona fragile, che quando si spezza fa rumore. […]

Ma con un colpo dei suoi: Williams, esistenzialmente confuso tra l’essere “Robbie”, «la maschera » e il peccato originale, e “Robert”, «l’uomo», qui è una scimmia antropomorfa, in un mix di effetti speciali, filmati di repertorio e l’interpretazione dell’attore Jonno Davies. «Mi vedo così, da sempre: uno scimpanzé ammaestrato, che deve far ridere». […]

In questo senso, il ritorno a Sanremo, dov’era stato ospite nel 1994, sarebbe simbolico. «Mi piacerebbe. All’epoca ero strafatto, non ricordo niente». Ride e gli altri con lui, non si capisce dove finisca lo show e dove invece cominci la realtà. […]

