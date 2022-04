Da www.davidemaggio.it

donatella rettore

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Rai2. Nella prossima puntata la conduttrice intervista Donatella Rettore e per due volte si assiste a uno scontro duro, durante il quale la Rettore fa dichiarazioni che sicuramente faranno discutere.

Fagnani, infatti, le ricorda quando la Rettore disse: “Io piaccio ai gay non piaccio alle checche, mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle checche vintage” .“Queste cose che ha detto – le chiede la Fagnani- non la imbarazzano?”.

francesca fagnani

Rettore risponde e rilancia:

“No, non sono assolutamente imbarazzata, per me esistono i gay e le checche, esistono i gay che sanno di avere le palle, e ci sono gli isterici che parlano e si strappano i capelli, fanno i pettegolezzi e quelli non li voglio nemmeno sulla soglia di casa”.

Quando la Fagnani ricorda alla Rettore altre sue esternazioni non proprio corrette, si assiste ad un altro battibecco:

donatella rettore francesca fagnani

“C’è una limitazione alla libertà, si mettono dei filtri a cose che sono state ampiamente superate, ad esempio il fatto che non si possa dire fr*cio e t*oia”.

“Ma qual è la libertà – chiede allora la Fagnani- nel dire certe parole?” . Rettore insiste:

”Adesso Vasco Rossi non potrebbe più dire “è andata con il ne*ro la troia”.

Fagnani allora: “E infatti lui usava troia come un insulto, qual è la libertà nel dare a qualcuno del frocio o della troia?”. Rettore allora senza freni dice: “Io rivendico la possibilità di usare frocio e ne*ro, non mi sembrano insulti se uno è colorato…dipende dal modo in cui uno lo dice, se tu dici brutto ne*ro è una cosa, se tu dici negretto è un’altra”.

2005 donatella rettore a muccassassina

Un’intervista autentica, un ritratto a tutto tondo di Donatella Rettore, icona rock degli anni ’80, di recente tornata sulle scene. La Rettore non si risparmia con le dichiarazioni forti, sia quando parla di sé, del suo passato del rapporto un po’ surreale con la religione, sia quando esprime giudizi senza chiaroscuri sui colleghi, da Loredana Bertè a Dito nella Piaga. Un’ intervista che farà certamente discutere.

ditonellapiaga rettore 2

francesca fagnani 2 donatella rettore francesca fagnani 2 rettore donatella rettore francesca fagnani 4 Rettore1 rettore francesca fagnani 2 francesca fagnani francesca fagnani 4 rettore rettore francesca fagnani 3 francesca fagnani 2 francesca fagnani. francesca fagnani donatella rettore