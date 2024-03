“LA ROTTURA CON FEDEZ? NON È STATA UNA MIA SCELTA” - CHIARA FERRAGNI LASCIA INTENDERE IN UN COMMENTO PUBBLICATO SUL SUO PROFILO INSTAGRAM, IN RISPOSTA ALLA DOMANDA DI UNA FOLLOWER, CHE SAREBBE STATO IL RAPPER A DECIDERE DI INTERROMPERE IL MATRIMONIO – COME DAGO DIXIT, LA ROTTURA AVREBBE AVUTO ORIGINE DALLA DECISIONE DI FEDEZ DI CAMBIARE CASA, ALLONTANANDOSI COSÌ DALLA EX COMPAGNA...

Estratti da fanpage.it

fedez chiara ferragni

Sarebbe stato Fedez a decidere di interrompere il matrimonio con Chiara Ferragni. È quanto lascia intendere l’influencer con un commento postato su Instagram in risposta a una fan. Dopo avere pubblicato uno scatto che la ritrae in posa, Chiara ha risposto ai commenti di alcuni fan. A una che suggeriva Fedez fosse il suo “valore aggiunto”, Ferragni ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia”.

fedez alla parigi fashion week 1

Sarebbe stato Fedez il primo ad abbandonare l'attico milanese condiviso fino a un mese fa con la moglie Chiara e i loro due figli. Era stato il sito Dagospia ad annunciare la crisi per primo, precisando proprio la rottura avrebbe avuto origine dalla decisione dell'artista di cambiare casa, allontanandosi così dalla ex compagna. Adesso le parole di Chiara confermano che la decisione di interrompere la loro storia d'amore sarebbe proprio da attribuire a Fedez.

Ferragni, che era a New York per lavoro, qualche ora fa è rientrata a Milano dai piccoli Leone e Vittoria, i figli avuti da Fedez. Intanto, le sorelle Chiara e Valentina sembrano avere smesso di seguire il conduttore di Muschio Selvaggio. Un gesto social che sembra voler palesare l’improvvisa freddezza nei rapporti tra Federico e la famiglia di Chiara. Per il momento,

fedez chiara ferragni favorisca i sentimenti

Fedez è l’unico a non avere ancora mai proferito parola sulla fine del rapporto con Chiara. Ferragni, al contrario, in tv da Fabio Fazio aveva lasciato intendere che la crisi potrebbe essere momentanea, come già accaduto più volte in passato sebbene non con la stessa intensità.

