DAVANTI A QUESTA RAI CI SI SCORAGGIA, ANZI…SI SCOREGGIA! - IL MEZZOBUSTO DEL TG1, DANIA MONDINI, HA DENUNCIATO I SUOI SUPERIORI PER STALKING (GAUDENZI, BETELLO, DAMOSSO, MONTANARI E CRESCIMBENI): SOSTIENE CHE PER RIDIMENSIONARLA L’HANNO MESSA IN STANZA CON UN COLLEGA CHE NON TRATTIENE PETI E RUTTI - LA MONDINI HA PRODOTTO REFERTI MEDICI CHE PROVANO LO STRESS DA DEMANSIONAMENTO - LA PROCURA DI ROMA ARCHIVIA LA DENUNCIA PER STALKING E VORREBBE INDAGARE PER MOBBING. MA LA PROCURA GENERALE PRENDE IN MANO IL FASCICOLO E…