“MIA FIGLIA DESCRITTA COME UNA DIVORATRICE DI UOMINI: TRE IN 23 ANNI NE FANNO UNA SEDUTTRICE PROFESSIONISTA?” - IL DIARIO DEL PAPA’ DELLA PELLEGRINI: "RICORDO FEDERICA CHE SI CAMBIA E MANGIA GLI SPAGHETTI IN MACCHINA MENTRE SI SPOSTA DALLA SCUOLA ALLA PISCINA. NOI NON SIAMO L'AMERICA, NON ABBIAMO COLLEGE, NOI ABBIAMO GENITORI CHE DIVENTANO AUTISTI DEI FIGLI. AD ATENE 2004 HO PIANTO COME UN MATTO – LA MORTE DEL TECNICO ALBERTO CASTAGNETTI E POI I 27 FOTOGRAFI IN SPIAGGIA. UN PAPARAZZO SI AVVICINA: “SE TUA FIGLIA DÀ UN BACIO A MAGNINI TI PAGO 40 MILA EURO”