“C’ERA PIÙ QUALITÀ SUI BALCONI” – TWITTAROLI SCATENATI SUL FLOPPONE DI SANREMO E GLI IMBARAZZANTI TENTATIVI DI DIFESA DI AMADEUS E COLETTA: “STASERA SARÀ COLPA DELLA FINALE DI MASTERCHEF. DOMANI DI ZORO, SABATO DI JUVE-LAZIO. TROPPO FACILE…” – “FAREBBE ENORMI ASCOLTI SE SULLE ALTRE RETI CI FOSSE IL MONOSCOPIO” – “L’UNICA COSA CHE PUÒ SALVARE SANREMO MI PARE ORIETTA BERTI NUDA” – SELVAGGIA: “RIDATECI LA NONNA DELLA LEOTTA”

DAGOSELEZIONE

Giulio Pasqui@GPasqui

7.586.000 telespettatori e 42,1%. Undici punti in meno rispetto al 2020. Ok che è un periodo (storico e temporale) diverso, ok le difficoltà, ok la partita. Ma siamo TUTTI chiusi in casa, ci si aspettava ben altri numeri. #sanremo2021

alessandra menzani@AMenzani

L'unica cosa che puo' salvare il tracollo d'ascolto, a questo punto, mi pare solo Orietta Berti nuda. #Sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Detesto doverlo dire ma questo Sanremo non ha un’idea. Hanno tolto perfino quelle molto brutte, che a ‘sto punto è un peccato. Ridateci la nonna della Leotta. #sanremo2021

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

La linea Rai-Amadeus per spiegare il calo in sintesi è questa:

1) L'edizione attuale non è paragonabile a niente

2) La mancanza del pubblico in sala fa mancare l'evento #Sanremo2021

3) La gente disperata e distrutta ha meno voglia di guardare il Festival #festivaldisanremo

2021SANREMO BUGO

ApocaFede@DrApocalypse

eccallà, "il calcio ha coinciso con la settimana sanremese".

Stasera sarà colpa della finale di #Masterchef.

Domani di #PropagandaLive.

Sabato di #JuveLazio.

Così è troppo facile direttore.

#Sanremo2021

TeleMenoMeno@MenoTele

Coletta nei panni dell'allenatore che, dopo un 0-3 in casa, arriva ai microfoni e dice "però i primi 20 minuti abbiamo giocato bene" #conferenzastampa #Sanremo2021 #Sanremo21

Robert Frobisher @endymion85

Coletta sta citando Freud parlando degli ascolti. #Sanremo2021

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Nella fascia prime time 20.30 - 22.30, ieri Sky è calata di poco rispetto al giorno precedente. Come può Coletta spiegare così il calo del Festival rispetto alla prima sera?

Niccolò Fabbri@niccolo_fabbri

A Coletta non interessano i numeri per #Sanremo2021. Però per mesi ha rivendicato quelli del suo primo anno a Rai1. Ok.

willie peyote

Massimo Falcioni@falcions85

No, Coletta. Sbagli. Nel 2016 la finale di Sanremo impattò (eccome) con il calcio, dovendo scontrarsi con il big match Juve-Napoli (1-0, Zaza al 90') che segnò il sorpasso decisivo in campionato. #sanremo2021

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Sono crollati anche gli ascolti della replica pomeridiana: lo scorso anno 2.94-2.9, quest'anno 1.38%-2.04% #sanremo2021

wrongonyou

Ruben Bianco@iRubb

Capitan Coletta tiene il punto e arringa con grinta la conferenza stampa; necessario, perché il povero Amadeus stamattina sembra davvero mogio mogio. #Sanremo2021

RTL 102.5@rtl1025

#Amadeus: "Picco di povertà e rabbia nella gente, tutto questo si riflette sugli ascolti del Festival". #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo

Borraccino@borraccino_

Ama è riuscito a mettere in mezzo addirittura il picco di povertà per tentare di giustificare i dati Auditel, non pensavo potesse arrivare a tanto #Sanremo2021

orietta berti

ApocaFede@DrApocalypse

"c'è gente che non sa se la sera riesce a mettere un piatto a tavola". Fermatevi, fermatelo. State uscendo fuori strada, in modo del tutto gratuito. Se non volete commentare i dati Auditel perché negativi non commentateli, ma non andate oltre. #Sanremo2021

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

La gente in piena pandemia guardava Ciao Darwin il massimo della spensieratezza... #ascoltitv

ApocaFede@DrApocalypse

va a finì che hanno fatto il botto Auditel, a sentì Amadeus e Coletta. siamo in pieno Barbara D'Urso Style. #Sanremo2021

Federico Skon@FedericoSkon

ESCLUSIVO! La seconda serata del Festival di Sanremo più vista del 2021 #Sanremo2021

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

In pratica #Sanremo2021 farebbe enormi ascolti se sulle altre reti ci fosse il monoscopio #conferenzastampa #rai

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

il palloncino a forma di pene

Con 7.586.000 spettatori medi la Seconda serata di #Sanremo2021 è la peggiore del decennio, a platea complessiva molto, molto simile: 19.669.000 (2020) vs 19.427.000 (2021) .I dati sono questi non altri, le interpretazioni tutte accettabili e comprensibili basta che siano oneste

orietta berti

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Suggeriamo chiave di lettura per comprendere grosso calo #Sanremo2021 . Sospettato numero uno: platea con 65+ anni, da 4.578.000 spettatori su Seconda serata (I parte) a 3.412.000 (- 1.166k). Chiave di lettura positiva: 15/24enni +74.000 (ma non abbastanza)

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Con questi numeri, a Bonolis tornerà improvvisamente la voglia di farsi strada verso l'Ariston... #Sanremo2021

fiorello

Fabio Traversa@FabioTraversa

Per rilanciare il Festival bisognerà partire da un altro cast (la stessa formula il 2° anno crea un effetto deja-vu), da meno cantanti (e più riconoscibili) e da una durata inferiore (il peggio per #sanremo2021 deve ancora venire visto che nelle ultime 3 sere tocca a tutti i Big)

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

C'era più qualità sui balconi #Sanrem2021

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

top ten

Comunque dopo due mesi di prove in balcone m'aspettavo di più dal festival #SANREMO2021

Madame Y @yleniaindenial

"Se vuoi, se mi vuoi sono qui. Nessuno ti vede ma io sì." Praticamente Laura Pausini si è messa a scrivere questa canzone mentre querelava Alda D'Eusanio #Sanremo2021

Paola. @Iperborea_

Laura Pausini con gli stessi guanti neri usati per non lasciare tracce dopo la sparizione di Alda D'Eusanio dal GFVip #Sanremo2021

matty_aloud@matty_aloud

elodie 3

il mantello fatto con la pelle della D'Eusanio #sanremo2021

Polvere Sottile@polveresottile

Gli orecchini di Laura Pausini fatti coi denti di Alda D’Eusanio #Sanremo2021

?omeo lo del barrio @shondorhimes

laura pausini canta la denuncia alla d’eusanio

Davide Maggio@davidemaggio

Orietta Berti ieri è scivolata dietro le quinte prima di entrare in scena #Sanremo2021

Genio78@Zziagenio78

Orietta Berti queen che ha chiesto di cantare per prima perchè se torna dopo le 22 ha paura di imbattersi ancora negli sbirri #SANREMO2021

elodie 2

Trash Italiano@trash_italiano

Elodie feat. Orietta Berti @ Eurovision 2021 #Sanremo2021

i tweet sulla seconda serata di sanremo2021 7

Giulio Pasqui@GPasqui

Che ce frega de Lady Gaga, noi c'avemo Elodie #Sanremo2021

Francesco Canino@fraversion

questa bomba - Elodie che canta "Mai così" di Mina - all'1.23 è uno spreco, uno spreco. #Sanremo2021

ermal meta

ApocaFede@DrApocalypse

incredibile come SEI GIORNI a Sanremo, 5 un anno fa e uno quest'anno, abbiano stravolto la vita di #Elodie, facendola decollare verso l'infinito e oltre. Ha visto un'opportunità, e se l'è divorata. Bravissima. #Sanremo2021

BICCY.IT@BITCHYFit

Se fossimo in America, Elodie a quest'ora sarebbe al Super Bowl con Beyoncé che le fa da corista #Sanremo2021

elodie

BICCY.IT@BITCHYFit

Facciamo che teniamo @Elodiedipa fino a sabato e lasciamo sul suo yatch Ibrahimovic #Sanrem2021 #sanremo2021

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Marcella Bella e Gigliola Cinquetti odiano Montagne Verdi e Non ho l'Età ma pur di cantare a Sanremo #sanremo2021

Massimo Falcioni@falcions85

Fausto Leali 'saluta a soreta' il #gfvip dopo la vergognosa squalifica direttamente dal palco di #sanremo2021. Un pensiero anche a Enock. Di cui si sono dimenticati già pure i parenti.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Tutti questi ospiti, la gente non capisce se sono in gara o meno... #sanremo2021

amadeus con elodie

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Mi spiace, ma l'effetto è molto diverso da I Ricchi e Poveri, Al Bano e Romina, i Pooh, ecc... #Sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

“Non ho l’età” è stata profetica. La Cinquetti a 74 anni con l’abito sbracciato sta ancora da Dio. #Sanremo2021

seconda serata sanremo

manuel peruzzo@ManuelPeruzzo

Stasera Achille fa Milva

Federico Vergari@AnonimoQuadraro

Santamaria/barra/ Achille Lauro. Un grande grosso immenso NO #SANREMO2021

Massimo Falcioni@falcions85

La Barra è la Yoko Ono di Santamaria. #Sanremo2021

vladimir luxuria@vladiluxuria

bugo

Magari essere bella e brava come #LaRappresentanteDiLista !!!!! Onorata di somigliarle... #Sanremo #Sanremo21

