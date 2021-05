“L’INGANNO DELLA BBC HA CONTRIBUITO A PEGGIORARE LA RELAZIONE DEI MIEI GENITORI” – CHE VERGOGNA PER LA TV PUBBLICA INGLESE, DA SEMPRE DECANTATA COME MODELLO DI IMPARZIALITÀ! DOPO L’USCITA DEL RAPPORTO DELL’INCHIESTA SULLA FAMOSA INTERVISTA DI MARTIN BASHIR A DIANA, IL PRINCIPE WILLIAM HA TUONATO: “HA MENTITO E USATO DOCUMENTI FALSI PER OTTENERE UN COLLOQUIO CON MIA MADRE” – LADY D, DOPO LE FALSE DICHIARAZIONI DI BASHIR ENTRÒ IN PARANOIO. PENSAVA CHE LE CONTROLLASSERO I TELEFONI E TEMEVA CHE… - VIDEO

Vittorio Sabadin per “La Stampa”

Sono i giorni della vergogna per la Bbc. La principale emittente della Gran Bretagna è al centro di uno scandalo per la sua intervista più famosa, quella fatta nel 1995 da Martin Bashir a Lady Diana.

Con un intervento senza precedenti il principe William, è intervenuto per criticare la tv pubblica, accusandola di fatto di avere contribuito alla morte della madre. Il rapporto dell' inchiesta condotta dall' ex giudice Lord Dyson ha confermato che Bashir aveva convinto Diana a fare l' intervista ingannandola con false informazioni: le aveva mostrato ricevute bancarie artefatte per farle credere che suoi collaboratori l' avevano tradita, le aveva detto che i suoi telefoni erano spiati, che l' MI5 la sorvegliava, che c' erano complotti per ucciderla e che Carlo amava la loro bambinaia Tiggy Legge-Bourke.

Gli scorretti metodi di Bashir erano stati segnalati dai suoi stessi colleghi alla direzione della Bbc, che non fece nulla. Psicologicamente fragile, Diana aveva creduto a tutto. L' intervista divenne famosa per la frase, riferita a Camilla, «eravamo in tre nel nostro matrimonio, era un po' affollato».

Le menzogne

Il principe William ha atteso l' uscita del rapporto e ha poi letto un testo pacato nei toni, ma duro nella sostanza. L' indagine prova che un giornalista ha «mentito e usato documenti falsi per ottenere un colloquio con mia madre, giocando con le sue paure». «Questo inganno ha influenzato in modo sostanziale quanto detto da mia madre e ha contribuito a peggiorare la relazione dei miei genitori». Dopo le false rivelazioni di Bashir, Diana entrò in uno stato di paranoia.

Pensava che i suoi telefoni fossero controllati, cercava microspie in casa, temeva per la sua vita. Licenziò molti collaboratori, non si fidò più di nessuno e rinunciò anche al servizio di sicurezza britannico. Se lo avesse mantenuto, la sua scorta le avrebbe impedito nel 1997 di salire a Parigi su di un' auto guidata da una persona che aveva bevuto e preso psicofarmaci.

Le accuse e gli errori

William ha rilevato che i fallimenti della Bbc «hanno contribuito in modo significativo alla paura, paranoia e isolamento» di Diana. Ciò che più lo rattrista è che se la Bbc avesse dato un vero seguito alle segnalazioni ricevute nel 1995, «mia madre avrebbe saputo di essere stata ingannata» e tutto sarebbe stato diverso. Le omissioni della tv hanno invece permesso che «per oltre un quarto di secolo una falsa narrativa sia prevalsa e sia stata commercializzata dalla Bbc e da altri».

«In un' era di fake news - ha concluso il principe - il servizio pubblico e la libertà di stampa non sono mai stati più importanti. Queste mancanze non solo deludono mia madre e la mia famiglia; deludono anche il pubblico». William ha chiesto che l' intervista non venga mai più ritrasmessa. Il premier Johnson ha auspicato che questi errori «non si ripetano più».

Da Los Angeles, anche Harry è intervenuto per dire che «simili pratiche sono oggi ancora diffuse. Nostra madre ha perso la vita a causa di questo e nulla è cambiato». Harry sarà un po' dispiaciuto che il rapporto Dyson abbia tolto visibilità al suo ultimo, feroce attacco alla famiglia reale, distribuito da AppleTv con la regia dell' immancabile Oprah Winfrey. Il principe ha accusato Carlo di non essere stato un buon padre, ha confessato di essersi ubriacato e di avere assunto droghe per liberarsi dal trauma della morte della madre.

Sfiorando il ridicolo, ha detto che Meghan voleva suicidarsi, ma generosamente non l' ha fatto solo perché lui avrebbe perso, «dopo mia madre, un' altra donna nella mia vita». Ha detto che Diana è morta perché si era messa con Dodi Al Fayed, un egiziano, un non bianco, e che ora lui teme che possano uccidere anche Meghan. Non se ne può più. Harry andrebbe curato, e non messo davanti una videocamera per raccogliere soldi.

La Regina, Carlo e William ascoltano tristi e sconsolati, e non sanno cosa fare.

