“E’ PIU’ HOT DI KIM BASINGER IN 9 SETTIMANE E MEZZO”: LA RICONOSCETE? E’ LA PROTAGONISTA DEL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO DI CRISTIANO MALGIOGLIO CHE SPIEGA IL MOTIVO DELLA SCELTA: “AVEVO BISOGNO DI UNA DONNA CHE AVESSE UN GRANDE EROTISMO. LEI NEL VIDEO ARRIVA IN UNA LAVANDERIA DOVE CI SONO MOLTI UOMINI, SI TOGLIE UN CAPPOTTO DI VELLUTO ROSSO, LO METTE IN LAVATRICE, SI TOGLIE LA MINIGONNA E RIMANE IN GUEPIERE FACENDO IMPAZZIRE TUTTI I PRESENTI” – QUELLA FOTO CON "PIER DUDI" - DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

É uscito oggi Rosa Tormento, il nuovo brano di Cristiano Malgioglio. Nel video musicale del nuovo singolo c’è anche un volto noto: una ex gieffina . Per la sua clip ha voluto Samira Lui che aveva fatto perdere la testa a Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Ora affianca Gerry Scotti a la Ruota della Fortuna. La Malgy canta: “Rosa bella speranza. Nella tua stanza baci ne hai dati assai”.

(adnkronos) ”La mia Rosa in guepière è più hot di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½”’. Parola di Cristiano Malgioglio che, in esclusiva con l’Adnkronos, parla del video, on line su YouTube da ieri sera a mezzanotte – del suo nuovo singolo ‘Rosa Tormento’ che il cantautore ha presentato in anteprima domenica 10 novembre ad ‘Amici’ di Maria De Filippi riscuotendo un enorme successo. Il cantante sarà ospite domenica prossima a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin dove parlerà anche, spiega, ”del Malgioglio che nessuno conosce”.

Protagonista del video la bellissima Samira Lui, scelta dallo stesso Malgioglio tra ben 100 modelle. “Volevano tutte fare il video con me – spiega Cristiano – ma il mio occhio è caduto su Samira perché avevo bisogno di una donna che avesse una grande sensualità e un grande erotismo ma molto delicato.

Sicuramente è un video che farà grande scalpore per la bellezza della protagonista – assicura – che nel video arriva in una lavanderia dove ci sono molti uomini, si toglie un cappotto di velluto rosso, lo mette in lavatrice, si toglie la camicia, la minigonna e rimane in guepiere facendo impazzire tutti i presenti. Una scena più hot di quella di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½”’.

‘Rosa Tormento’ si ispira alle vicende personali di Malgioglio: “Nella mia vita ho avuto molti amori ma alla fine sono sempre rimasto solo per paura di essere abbandonato e quindi di soffrire ho sempre lasciato tutti io. Questa Rosa quindi sono io ed è una Rosa che ha paura di essere abbandonata. La dedico a tutta le donne che hanno sofferto per amore e che stanno ancora aspettando il loro principe azzurro”.

