“E’ STATA UNA ESTATE DI MERDA MA DOMENICA IN E’ SALVA” - NONOSTANTE I PROBLEMI ALLA VISTA RACCONTATI A DAGOSPIA, MARA VENIER SARA’ IN DIRETTA IL 15 SETTEMBRE – “HO SUBITO DUE INTERVENTI ALLA RETINA PER UNA EMORRAGIA IMPROVVISA E DOVRÒ OPERARMI ANCORA SPERANDO DI RIACQUISTARE UN PO’ LA VISTA” – "ZIA MARA" HA ANCHE DA POCO TERMINATO LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DIAMANTI DEL SUO AMICO FERZAN ÖZPETEK…

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

mara venier

Sopra, un bellissimo ritratto di Mara Venier con i suoi grandi occhi verde-azzurri che incantano i telespettatori. La conduttrice di Domenica In, che torna con il programma a metà settembre nonostante i problemi di vista, dal prossimo novembre debutterà anche al sabato pomeriggio su Rai 1 con Le stagioni dell’amore, un nuovo show di storie e appuntamenti dedicato alle coppie non più giovani.

«Mi devo operare ma Domenica In è salva»

«Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa e dovrò operarmi ancora sperando di riacquistare un po’ la vista», ha così pubblicamente dichiarato Mara Venier per fare definitivamente chiarezza sulle sue condizioni di salute. Oggi è in grado di confermarvi però che Mara, nonostante il problema all’occhio, il 15 settembre tornerà al timone della sua Domenica In. Dunque nessuno slittamento sulla data dello storico contenitore domenicale di Rai 1: Venier sarà puntuale al timone della sua “creatura” come previsto dal palinsesto.

mara venier

La amatissima conduttrice sta però attraversando un periodo assai complesso a causa dell’inaspetta emorragia all’occhio destro che l’ha già costretta a ben due interventi d’urgenza. Lo scorso luglio Mara Venier aveva rivelato ai suoi follower di essere stata operata. L’immagine postata su Instagram la ritraeva sdraiata con l’occhio infortunato coperto da una protezione trasparente. Alcuni giorni dopo, la conduttrice aveva poi pubblicato un’altra istantanea che la mostrava accanto al suo oculista Andrea Cusumano, luminare di oftalmologia. Mara ringraziava il medico e il suo staff e raccontava di essersi sottoposta a una seconda operazione. Finora la conduttrice non aveva fornito dettagli sui suoi problemi di salute e i fan in Rete si erano scatenati con le supposizioni: qualcuno ipotizzava si trattasse di cataratta, altri avevano fatto notare che quel tipo di intervento programma mentre la conduttrice aveva appena annunciato le vacanze.

UN’ESTATE SOLA CON IL SUO NICOLA

mara venier

«È stata un’estate “de m...”», ha detto alla fine a Dagospia. Un’estate costellata, per ammissione della stessa Mara, da tanta preoccupazione e fatica: «È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola (Carraro, ndr)». Eppure la signora della domenica in questi giorni duri è stata avvolta dal grande abbraccio non solo del suo pubblico ma anche dei suoi affetti più cari. Nicola, il grande amore della sua vita, non l’ha lasciata un solo

secondo, cosi come i suoi figli Elisabetta e Paolo. Mara non si è mai scoraggiata, anzi è stata lei stessa a infondere coraggio ai i famigliari. Sensibile e dotata della tempra tipica delle donne venete, Venier è il pilastro della sua famiglia. Nonostante i dolori e i fastidi all’occhio, ha fatto sempre sentire la sua presenza anche all’amatissimo nipotino Claudio, figlio di Paolo, con il quale seppur con cautela non ha rinunciato ai giochi e alle passeggiate al parco.

mara venier

Mara è una forza della natura: è già al lavoro per la prossima edizione di Domenica In che avrà una formula e un cast rinnovati. Non solo. Si sta preparando a una nuova sfida: dal prossimo novembre debutterà al sabato pomeriggio su Rai 1 con Le stagioni dell’amore, un nuovo dating-show dedicato a coppie non più giovani. Un’agenda fitta di impegni dunque, che non è stata minimamente alterata dai problemi di salute. D’altra parte agli addetti ai lavori è noto lo stakanovismo della conduttrice e la passione per il suo lavoro. «Sicuramente sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non è che posso arrivare con il bastone», aveva annunciato a giugno, come fa quasi sempre, anche per scaramanzia. Ma la pensione è lontana: Mara ha anche da poco terminato le riprese del nuovo film Diamanti del suo amico Ferzan Özpetek che segna dopo anni il suo ritorno sul grande schermo.

ARTICOLI CORRELATI

zucchero mara venier

mara venier (2)

mara venier jerry cala mara venier melania rizzoli mara venier mara venier melania rizzoli vittorio feltri